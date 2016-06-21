نجوم الصف الأول حاضرون في السينما والمسرح بعيد الفطر

منافسة من نوع خاص يشهدها #عيد الفطر المقبل بين #نجوم الصف الأول، حينما يلتقون سواء في #السينما أو على المسرح بعدما شهد انتعاشة في الفترة الأخيرة.

5 أفلام مرشحة للزيادة تتنافس في الموسم السينمائي، بالإضافة لانطلاق الموسم الثاني من عروض #"مسرح مصر"، وكذلك مشاركة محمد رمضان بمسرحية جديدة.

أول الأفلام يحمل اسم "من 30 سنة" ويشهد عودة أحمد السقا بصحبة منى زكي وشريف منير وميرفت أمين واللبنانية نور، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، حيث طرح الإعلان التمهيدي الخاص به، ويدور العمل في إطار من الإثارة والحركة.

وعلى الرغم من التوليفة التي يشهدها الفيلم من النجوم، إلا أن المنافسة لن تكون سهلة، خاصة مع تواجد محمد عادل إمام بفيلمه #"جحيم في الهند"، الذي يشاركه بطولته مجموعة من أبطال فيلمه الأخير "كابتن مصر"، والذي حقق نجاحا بدور العرض حينما عرض.

الفيلم تم تصوير جزء من مشاهده في الهند، ويدور في إطار كوميدي تولى كتابته مصطفى صقر ومحمد عز الدين، بينما الإخراج لمعتز التوني، ويشارك في البطولة بيومي فؤاد وأحمد فتحي وياسمين صبري.

وبدوره يراهن المنتج #أحمد السبكي على النجمة ياسمين عبدالعزيز، بفيلمها "أبو شنب" الذي كان يحمل اسم "عصمت أبو شنب"، والذي يشاركها بطولته التونسي ظافر العابدين، وهو العمل الذي تأجل لأكثر من مرة، قبل أن يقرر أحمد السبكي طرحه بعيد الفطر، وتقدم ياسمين عبدالعزيز من خلاله دور ضابط شرطة في الشرطة النسائية وهو ما يتسبب في وقوع العديد من المواقف الكوميدية.

سامح حسين بمشاركة عدد من أبطال "مسرح مصر" يشارك بفيلم "عسل أبيض"، وهو الفيلم الذي أثيرت حوله العديد من الأقاويل حول كونه مقتبساً من فيلم أجنبي، قبل أن ينفي منتج الفيلم الأمر، خاصة أن الجمهور سيشاهد بنفسه إن كان هناك اقتباس أم لا بعد أسبوعين.

ورغم المنافسة القوية في الموسم، فإن المنتج محمد السبكي قرر أن يطرح فيلمه المؤجل منذ فترة "سطو مثلث" بدور العرض في عيد الفطر، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته أحمد السعدني وريهام حجاج وبيومي فؤاد.

المسرح يزاحم السينما

الجمهور لن يكتفي بأفلام السينما، وذلك بعدما صار المسرح منافساً قوياً، خاصة أن الموسم الثاني من عروض "مسرح مصر" سينطلق أول أيام عيد الفطر، بعدما بدأ أشرف عبد الباقي بصحبة أعضاء فرقته بروفات الموسم الثاني يوم الاثنين، رغم انشغال البعض بتصوير بعض الأعمال التي تعرض في الوقت الحالي، وذلك من أجل الاستعداد للموسم الثاني الذي يعرض تلفزيونيا عبر شاشة #"MBC مصر".

ويستعد محمد رمضان لعرض مسرحيته الجديدة "أهلا رمضان" أول أيام عيد الفطر على مسرح الزعيم، حيث يجري البروفات الخاصة بها مع المخرج خالد جلال في الوقت الحالي، وهو العمل الذي يراهن به رمضان على جمهوره، بعدما نجحت مسرحيته الأخيرة "رئيس جمهورية نفسه".