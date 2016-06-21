هل طلب هاني شاكر 6 ملايين جنيه من إعلان العيلة الكبيرة؟

كشف طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين، حقيقة طلب هاني شاكر مبلغ 6 ملايين جنيه من إحدى شركات الاتصالات عن إعلان" العيلة الكبيرة " الذي شارك فيه عددا من النجوم على رأسهم ليلي علوي وأحمد السقا ومنة شلبي وسمير غانم وإسعاد يونس ودرة.

وقال في حديث خاص مع "العربية.نت "إن النقابة طالبت شركة الاتصالات صاحبة الإعلان برسم نسبي عن إعلان "العيلة الكبيرة" والمأخوذ عن أوبريت الليلة الكبيرة بطولة 11 نجما، حسب لائحة النقابة، مؤكدا في الوقت نفسه، أن مطالبتهم بـمبلغ 6 #ملايين جنيه غير حقيقي.

وأضاف أن إدارة الحسابات بالنقابة تقوم حاليا بتقدير الرسم النسبي للإعلان للحصول عليه من الشركة، وهو مبلغ لن يصل للرقم الذي يتداوله البعض مشيرا إلى أن الرسم النسبي حق أصيل للنقابة لمشاركة عدد كبير من نجوم التمثيل، وهم أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وأيضا نجوم الغناء من أعضاء النقابة في الإعلان وهم: ليلى علوي، سمير غانم، منة شلبي، درة، أحمد السقا، شيرين عبدالوهاب، إسعاد يونس، أشرف عبد الباقي، وشريف منير ومحمود العسيلي وحكيم.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين #الفنان هاني شاكر، #نقيب_ الموسيقيين، والدكتور إبراهيم أبوذكري، #رئيس الشعبة العامة للإعلام ومنتجي الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح، على التنازل عن حقوق النقابة بالرسم النسبي المقرر على #أغنية "ارسم قلب"، وتقديم الشكر والامتنان لكل من أسهم في صناعته، وتبرعهم بكامل أجورهم دعمًا لمؤسسة #مجدي_ يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، والتي تعالج #قلوب #أطفال #مصر بالمجان.

وقال إن الفنانين المشاركين بـأغنية "ارسم قلب" هم: محمد حماقي، دنيا سمير غانم، إسعاد يونس، نيللي كريم، إلى جانب فريق بوي باند، بالإضافة إلى أعضاء فريق مسرح مصر، ولاعبي كرة القدم، محمود الخطيب وحازم إمام ورمضان صبحي وحسام غالي وحازم إمام وحمودي ومصطفى فتحي ومحمود كهربا.