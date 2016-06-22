برينس فقد الوعي خلال رحلة جوية قبل أيام من وفاته

فقد برينس الوعي عندما كان يتناول العشاء في رحلة كانت تنقله إلى منزله بعد آخر حفلة علنية أحياها، بحسب ما جاء في أول شهادة منشورة عن الأزمة الصحية التي ألمت بنجم البوب قبل ستة أيام على وفاته.

وأدت هذه الوعكة الى هبوط الطائرة بشكل اضطراري لإدخال الفنان الى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات.

وقالت جوديت هيل الفنانة المقربة من برينس التي عملت معه عن كثب في السنتين الأخيرتين، لصحيفة "نيويورك تايمز" إنها كانت تتبادل الحديث مع برينس أثناء تناولهما العشاء خلال رحلتهما من اتلانتا الى مينيابوليس عندما لاحظت أن "عينيه تسمرتا" قبل أن يغمى عليه قرابة الواحدة فجرا.

وأوضحت هيل "لحسن الحظ أني كنت أنظر إلى وجهه" وأدركت أنه فاقد للوعي وليس نائما.

وحاولت هيل والراكب الاخر الوحيد في الطائرة صديق برينس ومساعده كيرك جونسون ايقاظ الفنان البالغ 57 عاما، لكن من دون جدوى.

فابلغا الطيار الذي اتصل بالمراقبين الجويين في شيكاغو للتبليغ بوجود رجل فاقد للوعي في الطائرة.

ونقلت الصحيفة عن هيل قولها "ادركنا ان الوقت يداهمنا واننا بحاجة الى الهبوط لانه لم يكن لدينا في الطائرة اي شيء لمساعدته".

وحطت الطائرة في مولين في ولاية ايلينوي حيث كانت سيارة اسعاف بانتظارها.

وقد انعش برينس بحقنه بمادة ناركان التي تستخدم في معاجلة الجرعات الافيونية الزائدة على ما قالت الصحيفة. ونقل الى المستشفى حيث بقي لساعات قليلة قبل ان يواصل رحلته.

وكان برينس قال يومها انه يعاني من الانفلونزا. ورغم تردده في البداية، قرر برينس الخضوع لفحوصات عند طبيب محلي وتواصل مع خبير ادمان في كاليفورنيا على ما ذكرت الصحيفة.

واوضحت هيل "قام بذلك لانه كان قلقا. وهذا ما يحزنني كثيرا اذ انه كان يحاول".

وعثر على برينس ميتا في مجمع بايسلي بارك مقر اقامته في 21 ابريل الماضي. وقال تقرير الطبيب الشرعي ان وفاته اتت عرضية من جرعة زائدة من مادة فينتانيل الافيونية القوية المستخدمة في معالجة الالام الحادة.

واكدت هيل انه رغم قربها من برينس لم تكن على علم بانه يعاني من الام شديدة.