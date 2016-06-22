رئيس المعهد العربي بفرنسا يحتفي بالموسيقى في بيروت

قام رئيس معهد العالم العربي في باريس، جاك لانغ، بزيارة وسط مدينة بيروت، وحضر عددا من الفعاليات في إطار عيد الموسيقى.

وجاك لانغ هو وزير ثقافة سابق في فرنسا، وهو الذي أنشأ عام 1981 أي من 35 سنة عيد الموسيقى يوم حلول فصل الصيف، وأصبح اليوم عيداً عالمياً تحتفل به عديد المدن في مختلف أنحاء المعمورة.

وكان لانغ قد صرح لدى وصوله بيروت قائلا: "أنا سعيد جدا لزيارتي لبنان، وسنشارك في إطلاق عيد الموسيقى الذي يشهد عاما بعد عام المزيد من المشاركين، ولي شرف أن أساهم بهذه المناسبة في بيروت".

وأضاف: "بصفتي مديرا للمعهد العربي في فرنسا، نحمل أواصر الصداقة وعلاقات حارة مع لبنان، ونعلم أن لبنان يحتاج إلى الكثير من الدعم والتشجيع لمواجهة أزمات عدة، ولاسيما أزمة استقبال النازحين، وأذكر زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأخيرة للبنان، حيث كان قد التقى عددا منهم في البقاع، ونوه بالعلاقة الإنسانية الحارة من اللبنانيين تجاه هذه الأزمة".

ورافق جاك لانغ خلال جولته البيروتية سفير فرنسا ايمانويل بون، وزوجته مونيك لانغ، ومستشاره فيليب كاسترو/ ورئيس مكتب السياحة اللبناني في باريس سيرج عقل.

والتقى خلال الجولة بوزيري الثقافة ريمون عريجي، والسياحة ميشال فرعون، وبرئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

وخلال الجولة جلس لانغ مع الوزير ميشال فرعون والسفير ايمانويل بون على الأرض مع بقية الجمهور ليحضروا الحفل في منطقة "الحمامات الرومانية" الواقعة في قلب شارع المصارف الشهير في بيروت.

وفي مناسبة عيد الموسيقى، شهدت بيروت عشرات الاحتفالات في وسط العاصمة وفي منطقة مار مخايل التي منعت فيها السيارات لتسمح للفرق الموسيقية باقتحام الشوارع ولمحبي الموسيقى بالاستمتاع بهذا العيد السنوي وبحضور الصيف.