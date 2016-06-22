مشعل المطيري طبيب نفسي في مسلسل "42 يوم"

تدور أحداث مسلسل "42 يوم" في قالب شيق لكونه عمل يتطرق إلى حياة بعض الأطباء النفسيين الذين يكسبون من إيهام الناس أن لديهم مشاكل نفسية ومن الصعب علاجها.

الفنان السعودي مشعل المطيري يجسد شخصية طبيب نفسي مشهور إعلاميا ويواجه مشكلة بعد اختطاف ابنته من قبل مجهول يتضح فيما بعد أنه من المقربين له.

مخرج العمل السعودي عبدالمحسن الضبعان أكد أن المشاهد سيترقب حلقات مسلسل " 42 يوم" بشغف بسبب سرعة أحداثه وأسلوب الطرح الجديد.

ويعتمد العمل علي تشابك الخطوط الدرامية الواقعية، وبعض شخصياته مستوحاة من الواقع. فيما أكد منتجو العمل أنهم لا يعنون بها شخصيات عامة أو حقيقية، إنما هي من نسج خيال المؤلف.