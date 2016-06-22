هل يكرر محمد رمضان أزمة إيقافه مرة أخرى؟

في الوقت الذي يتبقى فيه مسلسل آخر للفنان محمد رمضان، بصحبة شركة "O3 مصر" بعد تنفيذ مسلسل "الأسطورة" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، فوجئ الجميع بأنباء تتحدث عن توقيع رمضان لعقد مع شركة إنتاج أخرى، من أجل تقديم مسلسل في العام المقبل.

الأمر يعيد إلى الأذهان ما جرى في العام قبل الماضي، بعدما كان رمضان متعاقدا مع المنتج صادق الصباح على تنفيذ مسلسلين، إلا أنه بعد العمل الأول تعاقد مع شركة إنتاج أخرى، ما تسبب في أزمة كادت تؤدي إلى إيقافه من قبل نقابة الممثلين، قبل أن تحل الأمور بشكل ودي.

من جهتها أعلنت شركة "O3 مصر" التزامها باستمرار التعاقد مع محمد رمضان من أجل تقديم مسلسل في العام المقبل، وذلك تنفيذا للعقد المبرم منذ عدة أشهر، والذي يقضي بتنفيذ مسلسلين تم الانتهاء من أولهما وهو "الأسطورة" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر" في الوقت الحالي.

وحول ما تردد عن توقيع رمضان لعقد مع شركة إنتاج أخرى، فقد أشارت مصادر مؤكدة من داخل الشركة إلى أن هذا ينطوي على إخلال واضح ببنود التعاقد معها، كما أنه يتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل الفني التي ترتب احترام العقود والالتزامات القانونية بين كل أطراف الصناعة.

وأكدت الشركة التي تقدم في العام الحالي أيضا مسلسل "وعد" للفنانة مي عز الدين، أنها تحتفظ لنفسها بكل الحقوق الأدبية والمعنوية والمالية تجاه ما تردد وأنها تثق تماما في القضاء المصري والنقابات الفنية من أجل حل هذه الأزمة.