يوسف الجراح للسدحان والقصبي: أتمنى أن نعود

قال الفنان السعودي يوسف الجراح إن مسلسل "حارة الشيخ" الذي يحكي تاريخ حقبة من تاريخ منطقة الحجاز، مؤكدا أن دوره في هذا المسلسل جذبه بشكل كبير.

وأضاف الجراح خلال مقابلته مع برنامج "تفاعلكم" أنه يحب الكوميديا بشكل غير طبيعي، بينما دوره في "حارة الشيخ" كان مختلفا، مشيدا بفريق العمل وهذا ما جعل هذا العمل الضخم يكون عرضه على "أم بي سي".

وأكد أن "ملك نفسه" مشيرا إلى أن هناك تاريخا من التعاون مع ناصر القصبي وعبدالله السدحان، وأتمنى أن نعود جميعا للتعاون في أعمال جيدة على شاشة "أم بي سي".

يشارك الفنان السعودي يوسف الجراح في السباق الرمضاني هذا العام من خلال "سيلفي" مع ناصر القصبي و"مستر كاش" مع عبدالله السدحان.