تسريب ألبوم تامر حسني كاملاً قبل طرحه بالأسواق

قبل اثني عشر يوماً من الموعد المقرر لطرح ألبوم #تامر_حسني "عمري ابتدا" بالأسواق، فوجئ تامر بتسريب الألبوم كاملاً عبر الإنترنت.

تامر حسني الذي قضى عامين كاملين من أجل التحضير للألبوم الجديد، وسلم قبل أسبوع الماستر النهائي الخاص به لشركة "روتانا" المنتجة للألبوم، فوجئ بأن الأغنيات باتت متاحة للجميع، حتى قبل أن يبدأ حملة الدعاية والإعلان الخاصة بالعمل.

وفي أول ردة فعل له على التسريب، أعلن تامر حسني من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الأمر، وكتب يوضح أن تسريب الألبوم وقع بالفعل، وأن ما تسبب في ذلك هو خطأ كبير وقعت فيه شركة مسؤولة عن توزيع الألبوم بالخارج، وهو ما أكدته له الشركة المسؤولة عن إنتاج الألبوم.

وأوضح تامر أن ما جرى جعله يضطر إلى طرح أغاني الألبوم الخاصة به من خلال قناته الرسمية عبر موقع "Youtube" دون الانتظار حتى الموعد الرسمي لانطلاق الألبوم، خاصة أنها أصبحت متاحة بالفعل بعد التسريب، وأكد تامر أن ما يهون عليه ما جرى هو ردود الأفعال التي يتلقاها من الجمهور في الوقت الحالي، موجهاً الشكر إلى كل من حاول منع تسريب الألبوم.

ويبدو أن جمهور تامر حسني قد قرر مساندة نجمه المفضل، بعدما منحوه وعداً بدعم النسخة الأصلية من الألبوم، بشرائها حينما تطرح بالأسواق في عيد الفطر المقبل، وهو ما ظهر في تعليقاتهم على ما قاله تامر حسني.

الألبوم الجديد يضم 14 أغنية، تعاون فيها تامر مع أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وتامر علي والموزع تميم، وهناك فيديو كليب قام تامر بتصويره وسيعرض بالتزامن مع طرح الألبوم بشكل رسمي.