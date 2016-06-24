أميركا..المغنية الإيرلندية شينيد اوكونور تهدد بالانتحار

قالت شرطة شيكاغو إنها في وضع تأهب بعدما تلقت معلومات مفادها أن المغنية الإيرلندية شينيد أوكونور هددت بالانتحار.

وأضافت الشرطة لوكالة فرانس برس أن "تعليمات بوجوب التأهب" وجهت إلى وحدات الشرطة في شيكاغو، موضحة في الوقت نفسه أنه لا يتم البحث عن المغنية بشكل مكثف.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ضابطا في الشرطة الإيرلندية أبلغ زملاءه في الولايات المتحدة أن شينيد أوكونور هددت بالقفز من أحد جسور شيكاغو.

وكانت المغنية البالغة 49 عاما موضع مذكرة بحث الشهر الماضي بعدما ألمحت أيضا إلى إمكانية إقدامها على الانتحار. وقد عثر عليها في أحد الفنادق.

وقد أثارت المغنية الإيرلندية الكثير من الجدل خلال مسيرتها الفنية، وهي أكدت أنها تعرضت لسوء المعاملة من والدتها خلال طفولتها.

وأثارت جدلا كبيرا العام 1992 عندما مزقت خلال برنامج "ساترداي نايت لايف" التلفزيوني الأميركي الشهير، صورة للبابا يوحنا بولس الثاني.

وانسحبت تدريجا من الساحة الفنية في السنوات الأخيرة. وهي اشتهرت خصوصا بأغنية "ناثينغ كمبيرز تو يو" من تأليف برينس.