شينيد اوكونور تنفي شائعات انتحارها على "فيسبوك"

نفت المغنية الإيرلندية شينيد اوكونور على صفحتها في "فيسبوك" نيتها الإقدام على الانتحار غداة انتشار شائعات في هذا الخصوص وضعت شرطة شيكاغو في حال تأهب.

وكتبت اوكونور على موقع التواصل الاجتماعي "يا لها من سخافات أن يقولوا إنني قفزت من جسر"، منددة "بشائعات خاطئة ومسيئة".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ضابطا في الشرطة الإيرلندية أبلغ زملاءه في الولايات المتحدة أن شينيد اوكونور هددت بالقفز من أحد جسور شيكاغو.

غير أن المغنية الإيرلندية البالغة من العمر 49 عاما شرحت على صفحتها في "فيسبوك" أنها "سعيدة لدرجة لا أفكر في الإقدام على ذلك"، مشيدة بخيار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وكاتبة "إيرلندا لم تعد رسميا جزءا من بريطانيا".

وكانت اوكونور موضع مذكرة بحث الشهر الماضي بعدما ألمحت أيضا إلى إمكانية إقدامها على الانتحار. وقد عثر عليها في أحد الفنادق.

