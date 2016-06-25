عبد المحسن النمر: لا أستخدم كريمات لأحافظ على شبابي

نفى الفنان السعودي عبد المحسن النمر وضع كريمات للظهور بشكل يظهره في أدوار أصغر من عمره الحقيقي، مؤكدا أنه لا يهتم بهذا الأمر، وأشار إلى أنه جسد شخصيات في #الخمسينيات من عمرها مثل دوره في مسلسل #حارة_الشيخ.

وقال النمر في مداخلة مع الإعلامية سارة دندراوي مقدمة برنامج #تفاعلكم على قناة "العربية" إنه ندم قليلا على كثرة ظهورة في دراما رمضان لهذا العام، مشيرا إلى أنه ينتظر حكم #الجمهور على أعماله مع نهاية شهر رمضان الكريم.

يذكر أن النمر كان الاكثر حضورا في #دراما_رمضان الخليجية، إذ شارك في 6 مسلسلات في رمضان عام 2016 من أبرزها #مسلسل "الدمعة الحمراء" و"جود" و"حارة الشيخ".