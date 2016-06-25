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عبد المحسن النمر: لا أستخدم كريمات لأحافظ على شبابي

المصدر: العربية.نت
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نفى الفنان السعودي عبد المحسن النمر وضع كريمات للظهور بشكل يظهره في أدوار أصغر من عمره الحقيقي، مؤكدا أنه لا يهتم بهذا الأمر، وأشار إلى أنه جسد شخصيات في #الخمسينيات من عمرها مثل دوره في مسلسل #حارة_الشيخ.

وقال النمر في مداخلة مع الإعلامية سارة دندراوي مقدمة برنامج #تفاعلكم على قناة "العربية" إنه ندم قليلا على كثرة ظهورة في دراما رمضان لهذا العام، مشيرا إلى أنه ينتظر حكم #الجمهور على أعماله مع نهاية شهر رمضان الكريم.

يذكر أن النمر كان الاكثر حضورا في #دراما_رمضان الخليجية، إذ شارك في 6 مسلسلات في رمضان عام 2016 من أبرزها #مسلسل "الدمعة الحمراء" و"جود" و"حارة الشيخ".

كلمات دالّة

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