نجوم في الدراما المصرية حققوا نجوميتهم بسن الـ50 و60

الشهرة والنجومية بعد سن الخمسين والستين، لهما معنى آخر لدى فنانين حققوا شهرتهم مؤخراً ودخلوا قلوب الجماهير عبر #دراما_رمضان.

فمن بين أكثر من 30 مسلسلا تُعرض على شاشات الفضائيات، برزت أدوار هؤلاء الفنانين في أكثر من عمل درامي بصورة لافتة، سلطت عليهم الأضواء وأثارت الإعجاب بأدائهم المتميز.

فقد لفتوا الأنظار بأدوارهم المتباينة وأصبحوا ظاهرة ونجوماً وقاسماً مشتركاً في مسلسلات رمضان. موهبة سطعت ونجومية تحققت وبعضهم تجاوز سن الخمسين بل والستين في بعض الحالات.

#سيد_رجب .. بدأ مشواره الفني في المسرح بأدوار صغيرة اعتقل سياسياً مرتين في أواخر الثمانينيات ليترك بعدها العمل السياسي ويتفرغ للتمثيل و يبدأ مشوار نجاحه منذ عام 2010 بدور صغير في فيلم ابراهيم الأبيض ليشارك هذا العام في أكثر من عمل درامي أوصله للنجومية.

أما #ليلى_عز_العرب فقد اصطدمت في شبابها برفض الأهل عملها في التمثيل إلا أنها حققت حلمها بعد سن المعاش وتركت العمل بالبنوك ودرست التمثيل لتُصبح نجمة هذا العام بأدوار كوميدية وتراجيدية في أكثر من مسلسل.

الفنان #بيومي_فؤاد .. هو جوكر رمضان هذا العام، حيث يشارك في أكثر من 9 مسلسلات وإعلانات وبدأت شهرته بمسلسل "الكبير" منذ 5 سنوات.

هؤلاء الفنانون وغيرهم ممن أصبحوا نجوماً في سن متقدمة أثبتوا أن النجاح لا يرتبط بالسن أو الشكل بقدر ارتباطِه بالعملِ والموهبة والمثابرة.