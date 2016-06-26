بيع قيثارة المغني الأميركي الراحل برينس في مزاد

اشترى أحد هواة الآلات الموسيقية، قيثارة المغني الأميركي الراحل، كاتب الأغاني، برينس روجر نيلسون، بـ 137 ألفاً و500 دولار، في مزاد علني، جرى بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وكشف بيان صادر عن دار "هيريتاغ" (Heritage) للمزادات العلنية، الأحد، أنَّ قيثارة المغني الأميركي، المشهور، الصفراء اللامعة، التي عزف بها في أشهر حفلاته في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، بيعت في المزاد الذي أقيم بمدينة بيفرلي هيلز، في الجانب الغربي لمدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

وأشار البيان إلى أن القيثارة اشتراها مالك نادي "إنديانابوليس كولتس" لكرة القدم الأميركية، جيم إرساي، الهاوي لجمع الآلات الموسيقية والتحف الفريدة.

وتوفي برينس في 21 أبريل الماضي، عن عمر ناهز 57 عاماً، وباع خلال مسيرته الفنية، أكثر من 100 مليون نسخة من ألبوماته الـ 36.

واشتهر المغني الأميركي بطابعه الموسيقي الخاص، الذي ترك من خلاله بصمته في عالم الموسيقى، وقدرته على مزج أنماط مختلفة من الموسيقى.