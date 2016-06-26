ريم عبدالله: ناصر القصبي هو الكوميدي الأول بالسعودية

اعتبرت الفنانة السعودية ريم عبدالله أن الفنان #ناصر_القصبي هو الكوميدي الأول في #السعودية والعمل معه ممتع، وإنها تستمتع بالتصوير معه وجو المرح والسعادة والمزاح في #كواليس التصوير.

وقالت ريم عبدالله في مداخلة مع الإعلامية #سارة_دندراوي مقدمة برنامج #تفاعلكم على قناة "العربية" إنها سعيدة بالحلقات الخمس التي شاركت بها في مسلسل "سيلفي" مع الفنان ناصر القصبي.

يذكر أنه عقب عرض حلقة "سيلفي" التي شاركت فيها الممثلة السعودية ريم عبدالله، تصدر اسمها مؤشرات غوغل لعمليات البحث الشائعة خلال الساعات الأخيرة.

كما تصدر هاشتاق #ريم_عبدالله "التريند" في السعودية على تويتر بعد حلقتيها "راحوا الطيبين" التي شاركت فيهما ناصر القصبي البطولة.