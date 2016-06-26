شجون: "ساق البامبو" نقلة في الدراما الخليجية

قالت الفنانة الكويتية شجون الهاجري إن ردود الأفعال التي يحصدها مسلسل "ساق البامبو" تؤكد أننا أمام نقلة فنية وعلى جميع المستويات.

وأشارت شجون في تصريح خاص لـ العربية.نت" إلى أنها ومنذ ترشيحها للدور من قبل النجمة سعاد عبدالله شعرت بتحد من نوع مختلف. وقالت: "عُرضت عليّ العديد من الأدوار والشخصيات، وقليلة تلك الأعمال والشخصيات التي تستفزني. وحينما اتصلت بي الفنانة سعاد عبدالله لترشيحي للمشاركة في مسلسل "ساق البامبو"، وكنت قرأتها رواية من تأليف سعود السنعوسي، وفازت هذه الرواية بجائزة البوكر العالمية للرواية، عندها شعرت بتحدٍ من نوع مختلف جعلني أذهب إلى الشخصية بقراءة متجددة وأداء مختلف شكلا ومضمونا .

وتابعت: "ردود الأفعال التي يحصدها هذا العمل يجعلنا نقول إننا أمام نقلة في الدراما التلفزيونية الخليجية، اولا لتعامل الدراما التلفزيونية مع الرواية، وثانيا لجودة هذا الحشد المتميز من المبدعين في كافة المجالات، ويكفى أن اشير الى ان المقدمة الغنائية الرائعة قدمها الفنان القدير عبادي الجوهر وبأحاسيس فنية عالية".

وأضافت: "يذهب مسلسل "ساق البامبو" إلى سقف أعلى من مجرد طرح عدد من الموضوعات الاجتماعية، وذلك من خلال أسلوب فني عالي المستوى قادة المخرج محمد القفاص، وشارك في بطولة العمل عدد متميز من النجوم مثل سعاد عبدالله وعبدالمحسن النمر وفيصل العميري وفاطمة الصفي وريم ارحمه وفرح الصراف وغيرهم".

وعن جديدها لمسرح الطفل خلال عيد الفطر، قالت شجون: "نواصل منذ الاسبوع الاول من شهر رمضان بروفات اضخم عمل استعراضي بعنوان "بيت الحلاو" من اخراج وانتاج وبطولة الفنان عبدالمحسن العمر، ويشارك في المسرحية ريم ارحمة وايمان نجم وهنادي الكندري. والاحداث تجري في اطار استعراضي موسيقي غنائي، وستقدم المسرحية اعتبارا من اول ايام عيد الفطر المبارك على صالة مسرح عبدالعزيز الخطيب بالنادي العربي بمنطقة المنصورية.