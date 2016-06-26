وائل جسار: ألبوم "عمري وذكرياته" يذكرني ببدايتي

أطلق الفنان اللبناني وائل جسار فيديو كليب بعنوان "عم شوف خيالات"، ووضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد المفترض إطلاقه بالتزامن مع عيد الفطر، وهو ما حدثنا عنه في هذا اللقاء الذي خص به "العربية.نت".

بدأت القنوات الفضائية بث فيديو كليب أغنية "عم شوف خيالات" للفنان وائل جسار والتي تعاون فيها مع المخرج العراقي إيهاب الراشد وهي من كلمات أحمد فودة وألحان محمد محيي.

قال وائل إنه يحرص دائماً في إطلالاته عبر الأغنية المصورة على تقديم صورة وأداء مميزين وليس الظهور لمجرد الظهور، حتى إنه يتدخل بكل تفصيل في مضمون الفيديو كليب كنوعية وشكل الثياب التي سترتديها "الموديل"، ويبتعد عن أي شكل من أشكال الابتذال لأن الهدف إيصال الأغنية والصورة والمضمون في إطار يحترم المشاهد، كما قال.

أما ألبومه الجديد فهو بعنوان "عمري وذكرياته" ويتضمن العديد من الأغنيات" منها "النهاية واحدة"،"أنا الحلم"،"أجمل حب"،"أخاف كتير"، و"ماتزعلش مني"، وقد تعاون فيها مع عدد من الشعراء والمؤلفين.

اللهجات التي اعتمدها في هذا الألبوم هي اللبنانية والمصرية وأغنية واحدة باللهجة البيضاء.

طابع الألبوم رومانسي بامتياز لأن الجمهور عرفه وأعجب به من خلال هذا اللون، كما يقول، وقد اختار أن يكون عنوان الألبوم الجديد "عمري وذكرياته" متضمناً صورة تجمعه مع ابنه وائل جونيور وكأنه من خلاله يتذكر طفولته حين بدأ يشق طريق الفن، حسبما شرح لنا.

تحدث وائل جسار عن ابنته ماريلين التي تملك موهبة الغناء وقال إنه لا يشجعها على دخول مجال الفن إنما يفضل أن تصبح طبيبة أو أن تختار أي اختصاص آخر لكن في حال أصرت على سلوك طريق الفن سيكون إلى جانبها خطوة بخطوة "لأن مشوار الفن شائك وصعب وليس سهلاً أبداً، حسبما قال.

يعتبر أن سبب استمرارية أغنياته هو حرصه ودقته في اختيار الكلمة واللحن الجيدين كي تكون الأغنية ذات معنى وقيمة فنية، كما يفعل المطربون الكبار.

يرى جسار أن هناك العديد من الأغنيات التي قدمها وتركت بصمة في ذهن المستمع وأبرزها "غريبة الناس"، "مشيت خلاص"، "جرح الماضي"و"أنا بنسحب".

قال وائل إن لديه نية لتجديد أغنيات العمالقة في فترة قريبة ولو أنه لم يحدد بعد التوقيت ولا الفنان لكن الفكرة واردة جداً، خصوصاً أن تجربته السابقة في تجديد الأغاني كانت ناجحة من خلال أغنية "بدي شوفك كل يوم يا حبيبي" للفنان محمد جمال.

الجدير ذكره أن وائل سبق وأطلق 3 ألبومات دينية منها "في حضرة المحبوب" في جزئيه الأول والثاني والألبوم الثالث كان بعنوان "نبينا الزين"، ويقول إنه لا مانع لديه من إطلاق المزيد من الألبومات الدينية في الفترة المقبلة لأن هذا يُغني أرشيفه الفني على حد قوله.

في جعبته أكثر من 10 حفلات ومهرجانات لموسم الصيف الحالي سيحييها في كل من مصر، والجزائر وتونس، وتسبقها حفلة عيد الفطر في منطقة عالية في جبل لبنان.