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أفراح القبة يعيد المشاهد إلى عصر المسرح الذهبي

المصدر: ماجد الفاسي – دبي
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دخول نص الكاتب الكبير #نجيب_محفوظ وأمانة المخرج #محمد_ياسين نقلوا الدرما هذا العام إلى مكان آخر كل هذا يحصل في #أفراح_القبة.

أعاد مسلسل أفراح القبة المشاهد إلى عصر المسرح الذهبي في مصر منتصف الأربعينات من القرن الماضي.

العمل الذي يشارك به نجوم عرب على رأسهم النجم #جمال_سليمان من سوريا ومن الأردن الفنان # أياد_نصار ومن مصر النجمة #منى_زكي لاقى استحسان الجمهور وكل عشاق زمن الفن الجميل بسبب تشابك خطوطه الدرامية.

مسلسل أفراح القبة خالف كل التوقعات وحصد نسب مشاهدة عالية لأنه قدم للمشاهد المتعطش لهذا النوع من الدراما حلما جميلا كاد أن ينساه.

كلمات دالّة

#نجيب محفوظ, #محمد ياسين, #أفراح القبة, #جمال سليمان, #منى زكي

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