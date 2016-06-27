هل تشتري سوني حصة مايكل جاكسون؟

من المقرر أن تصدر سلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية في الأول من أغسطس قرارها بشأن ما إذا كانت ستسمح لشركة سوني بشراء حصة نجم البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون في مشروعهما الموسيقي المشترك في خطوة يقول منافسون مثل شركة وارنر بروس إنها ستمنح سوني هيمنة كبيرة للغاية على السوق.



وطلبت سوني يوم 24 يونيو الموافقة على الصفقة حسب إخطار على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية. ويمكن للمفوضية المسؤولة عن تنفيذ قوانين المنافسة أن تجيز الصفقة دون قيد أو شرط أو أن تطلب امتيازات.



ويمكن للمفوضية أيضا أن تفتح تحقيقا طويلا لمدة خمسة أشهر إذا كانت لديها مخاوف جدية بأن الصفقة قد تضر مستهلكين أو منافسين.



ووقعت سوني في مارس اتفاقا تشتري بموجبه حصة جاكسون في شركة "سوني إيه.تي.في" وهي أكبر شركة تسجيلات على مستوى العالم وتملك حقوق معظم أغاني فريق (البيتلز) وأغاني لفريق (ذا رولينج ستونز) وتايلور سويفت وفاريل وليامز وكاني ويست.



وقال مصدر مطلع إن شركة وارنر بروس أعربت عن قلقها للمفوضية، كما عبرت مجموعة ضغط تمثل شركات مستقلة وجمعيات تجارية وطنية عن قلقها أيضا.