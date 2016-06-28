نيقولا معوض: الفخراني أزال رهبتي عندما حضر للتصوير

وافد جديد على الدراما المصرية، جاء من لبنان ليظهر عبر بوابة يحيى الفخراني في مسلسله الجديد "ونوس" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري.

هو اللبناني نيقولا معوض الذي يلعب دور "الشيخ فاروق" في الأحداث، وظهر من قبل في عدد من الأعمال اللبنانية من بينها "لعبة الموت" و"روبي"، وفي مقابلة مع "العربية.نت" تحدث نيقولا عن كواليس مشاركته في أول مسلسل مصري، مؤكدا أنه رغم تعاونه من قبل مع الشركة المنتجة للمسلسل في مسلسل "لعبة الموت" إلا أن ترشيح اسمه جاء من قبل المخرج المنفذ محمود كريم.

وأوضح نيقولا أن المخرج المنفذ عرض أعماله على المخرج شادي الفخراني، الذي أعجب به وقرر ترشيحه لدور "فاروق"، ووقتها رحب المنتج بشدة، خاصة أنه منذ فترة طالب نيقولا بالقدوم لمصر والمشاركة في الدراما بها، لأنها البلد الأول في الدراما بالوطن العربي.

وعلق نيقولا على تعامل المخرج وشركة الإنتاج معه قائلا "كانوا جدعان جدا معايا، وكانوا حاضنين ليا"، معربا عن سعادته بالراحة النفسية التي تلقاها، وأنه لن ينسى هذا الأمر نهائيا.

وحول الدور الذي لعبه في الأحداث فقد أكد أنه لم يقدم دور "داعية" من قبل، وكانت الشخصية بعيدة عنه 180 درجة خاصة فيما يتعلق بالحلقات العشر الأولى، لذلك قام بعمل مجهود كبير للغاية من أجل إجادتها.

أما ما يخص اللهجة المصرية التي لم تكن عبئا كما ظهر، فقد أوضح أنه ظل في مصر لشهر ونصف يتمرن على اللهجة مع مصحح لهجات، قبل أن يراجع دوره مرة أخرى مع مصحح لهجات أحضرته جهة الإنتاج، مشيرا إلى أن المخرج شادي الفخراني قال له قبل بداية التصوير "أنا معنديش مشكلة إن اللهجة تقع منك، بس عندي مشكلة إن الأداء يقع منك"، مشيرا إلى كونه وقت أن كان يبدأ في التصوير كان ينسى أمر اللهجة تماما وكان يركز على الأداء، وبالفعل ظهرت اللهجة بشكل صحيح.

بينما أكد نيقولا أنه كممثل كان يراقب الشخصية التي يقدمها، وهو ما جعله يشاهد بعض الدعاة الذين يظهرون عبر الشاشة، من أجل الاستعانة بطريقة ظهورهم، موضحا أنه شاهد أكبر عدد منهم وأخذ عن البعض نبرة الصوت والبعض الآخر النظر للكاميرا.

الظهور مع يحيى الفخراني ليس بالأمر الهين، ولكن الفنان اللبناني أكد أن الجميع يرى تمثيل يحيى الفخراني ويعرفه، ولكنه سيتحدث عن شخصيته، مؤكدا أنه في ثاني أيام التصوير فوجئ بيحيى الفخراني حاضر رغم عدم وجود مشاهد له، وأخبره أنه حضر خصيصا لمشاهدته بعدما أثنى عليه المخرج شادي الفخراني، وهو ما تسبب في كسر الرهبة، مؤكدا أن يحيى الفخراني إنسان حقيقي للغاية.

خطوته المقبلة تحدث عنها، بكونه سيغادر القاهرة الثلاثاء متوجها إلى لبنان من أجل تصوير مسلسل "لأنك حبيبي" وبعدها يعود إلى مصر، خاصة أنه صار مستقرا فيها كما أكد، مشيرا إلى كونه سيشارك في الأعمال المصرية الخالصة خلال الفترة المقبلة، بينما أكد أن تقديم البرامج هو أمر لم يضعه كخيار ثانٍ، ولكنه في حال تلقيه عرضا جيدا لذلك لن يتنازل عنه، خاصة أنه قدم بعض البرامج من قبل.