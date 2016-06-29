أميرة محمد: "كلية المشاغبات" بالرياض في العيد

أكدت الفنانة البحرينية أميرة محمد أنها قطعت شوطا واسعا في بروفات المسرحية الاجتماعية "كلية المشاغبات"، والتي ستنطلق عروضها اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الفنانة أميرة محمد في تصريخ خاص بـ "العربية.نت": "منذ أيام بدأت في الرياض بروفات الحركة للمسرحية الاجتماعية "كلية المشاغبات"، والتي ستبدأ عروضها مع أول أيام عيد الفطر المبارك. ويشارك في بطولة المسرحية عدد بارز من نجمات الوسط الفني في دول مجلس التعاون الخليجي. ومنهن فخرية خميس وسميرة الوهيبي ووفي الشرقاوي وعدد آخر من نجمات الوسط الفني في المملكة العربية السعودية".

وتابعت قائلة: "تتناول المسرحية موضوع التعليم، وتتعرض لجملة من القضايا التي تتمحور حول موضوع التعليم وأهم المشاكل التي تدور حوله بأسلوب كوميدي محبب لجمهور المشاهدين خصوصا في موسم الأعياد وحاجة الأسرة للترفيه".

وأضافت: "تعودت على مدى السنوات الأخيرة أن أشارك بالأعمال المسرحية التي تقدم في مواسم الأعياد داخل المملكة العربية السعودية. وهنا أريد أن أشيد بالجمهور السعودي المتذوق والمتابع والداعم الحقيقي لجملة الأنشطة الفنية بينها المسرح".

وعن تجربتها في مسلسل "باب الريح" الذي يعرض خلال الدورة الرمضانية الحالية قالت :"رغم أهمية تجربة مسلسل "باب الريح" وهو من تأليف السيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد وإخراج الفنان البحريني علي العلي وبطولة النجم القدير سعد الفرج وحشد آخر من نجوم الدراما الخليجية، إلا أن المسلسل عانى شيئا من الظلم أولا لعرضه حصريا، وثانيا التوقيت الظالم للعرض وهو الساعة الثانية ظهرا حيث أغلب الجمهور لا يزالون في مكاتبهم خارج المنزل، وأعتقد أن إعادة عرض المسلسل بعد رمضان ستمنح الجمهور فرصة إعادة اكتشافه والاستمتاع به.