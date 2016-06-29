بلاغ للنائب العام ضد مسلسل "نيللي وشيريهان"

جملة ذكرها الفنان محمد سلام في مسلسل "نيللي وشيريهان" الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم بمشاركة شقيقتها إيمي، تسببت في تقديم بلاغ للنائب العام بتهمة السب والقذف.

الأزمة بدأت في الحلقة العشرين من المسلسل الذي يعرض في الوقت الحالي، بعدما كان هناك نقاش بين أبطال المسلسل حول السفر إلى مدينة الغردقة، ليقول محمد سلام صاحب شخصية "هاني الدبدوب" في الأحداث (فالحين بس تاخدوني الحطابة وبورسعيد واللوكيشانات الزباله بتاعتكوا) وهو ما تسبب في غضب أهالي مدينة بورسعيد مما قيل، واعتبروا أن الأمر بمثابة إهانة لهم من قبل صناع المسلسل، ما دفع النائب البرلماني أحمد فرغلي النائب عن محافظة بورسعيد أن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام، من أجل التحقيق فيما جرى مع اختصام الفنان محمد سلام ومؤلفي ومخرجي المسلسل، واتهمهم بالسب والقذف، خاصة وأن ما جاء على لسان بطل المسلسل هو تحقير لأهالي مدينة بورسعيد الباسلة بحسب ما جاء في البلاغ.

صناع المسلسل التزموا الصمت تجاه ما جرى، واكتفوا بالإعلان عبر صفحة المسلسل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن العمل لن يتوقف وسيستمر عرضه، وذلك ردا على الأسئلة التي تلقوها بخصوص مصير العمل.

إلا أن القناة الخاصة بالمسلسل على موقع "Youtube" قامت بتعطيل الحلقة العشرين سبب الأزمة لفترة، بحيث لم يتمكن أحد من مشاهدتها، قبل أن تعيد نشرها مرة أخرى، بعدما قامت بحذف الجملة سبب الأزمة، والتي تسببت في توجيه البلاغ إلى النائب العام.