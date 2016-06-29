جائزة حمدان للتصوير تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الصلاة

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر يونيو والتي كان موضوعها "الصلاة"، وقد فاز بالمسابقة 5 فائزين من 3 دول، حيث سيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae.

وشهدت مسابقة شهر يونيو استخدام الوسم #HIPAContest_Prayers واستقبلت الجائزة عدداً كبيراً من الصور المميّزة من دول العالم تمثّل طقوس الصلاة في عدة أديان.

وفي معرض تعليقه عن الحدث صرحّ سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، بقوله: نهنئ جميع الفائزين في مسابقة شهر يونيو والتي شهدت مشاركاتٍ غاية في التميّز من جميع أنحاء العالم في هذا الموضوع الصعب والدقيق من الناحية البصرية، ونحن نشجّع المصورين على مواصلة المشاركة والمنافسة معنا في الأشهر المقبلة ونعدهم بطرح مواضيع مميزّة ومتجدّدة دوماً تستنفر حماسهم وطاقاتهم وإبداعاتهم.

جهاد غزوان من دولة البحرين - هو أحد الفائزين بمسابقة شهر مايو "الصلاة" – قال تعليقاً على صورته الفائزة التي تُظهِر امرأة تؤدي الصلاة الإسلامية: التقطتُ هذه الصورة في المنزل بمساعدة أختي الصغرى لأنشرها على حسابي في انستغرام لإظهار جمالية الصلاة. وأضاف غزوان: الفوز في هذه المسابقة يعني الكثير بالنسبة لي فقد مثّلتُ نفسي وبلدي أمام العالم من خلال جائزةٍ عالميةٍ عريقةٍ كجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي.

والتقطت المصورة الإندونيسية "هندرا بيرمانا" صورتها الفائزة في إحدى الموانئ في مدينة جاكرتا، ووصفت الصورة بقولها: هذه الصورة التُقطت في أحد الأعياد حيث اصطف المسلمون بأعدادٍ كبيرةٍ للصلاة. وقد أبدت بيرمانا سعادتها بالفوز لكنها كشفت عن طموحها الأكبر للفوز بإحدى جوائز الدورة السادسة "التحدي" كي تزور دبي وتنال التقدير كمصورةٍ دوليةٍ محترفة.

كما سيتم الإعلان عن موضوع مسابقة شهر "يوليو" في الأيام القادمة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجائزة.