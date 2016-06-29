عودة قوية لنجوم الغناء العربي في مهرجان قرطاج الدولي

يحتفي #مهرجان_قرطاج_الدولي أحد أعرق الاحتفالات الفنية العربية في دورته الـ52 بالموسيقى العربية، حيث يحيي أبرز نجوم الغناء في العالم العربي أغلب سهراته التي تنطلق في تموز/يوليو.

وكشفت إدارة المهرجان في مؤتمر صحافي عن برنامجها الفني في وقت متأخر ليلة الثلاثاء بمسرح أكربوليوم بقرطاج.

كما سيشارك في المهرجان النجم العراقي، كاظم الساهر، واللبنانية، نجوى كرم، واللبناني، ملحم بركات، والمغربية، سميرة سعيد، والمغربي، سعد المجرد، والجزائري، شاب خالد، والنجم التونسي، صابر الرباعي، ونجم غناء المالوف التونسي، زياد غرسة، والفنانة التونسية، يسرى المحنوش.

ويفتتح المهرجان بحفل بعنوان "نشيد الفرحة" يحييه الأوركسترا السيمفوني بقيادة فولوديمير شايكو ومشاركة المجموعة الأوركسترالية التونسية.

كذلك سيحتفي في دورته هذا العام بالفنانة الراحلة ذكرى في حفل بعنوان "ذكرى" تحييه فرقة الوطن العربي للموسيقى بقيادة الموسيقار التونسي، عبدالرحمن العيادي، ومشاركة الفنانة الليبية، أسماء سليم، وغسان إبراهيم، وصهيب الحلبي، ومنيرة حمدي، وأميمة طالب، وبحضور الفنان المصري، محمد الحلو.

ويشارك، من خارج العالم العربي، فنان البوب الأميركي، جاسون ديرولو، ومغني الراب الفرنسي، ماتر جيمس، والفنان الريجي تيكن جاه فوكولي، من ساحل العاج إضافة إلى عرض موسيقي بعنوان "ماديبا" احتفاء بالزعيم الراحل، نلسون مانديلا.

وسيكون للمسرح نصيب في أعرق مهرجانات الفنية العربية بعرض مسرحية كوميدية للتونسي، لطفي العبدلي، ومسرحية "عنف" من إخراج الفاضل الجعايبي وجليلة بكار.

من جانبه، قال مدير مهرجان قرطاج، محمد زين العابدين: "نعمل على مواصلة النجاحات التي حققها مهرجان قرطاج في 52 دورة عبر الاستمرارية بالمحافظة على تميزه إضافة إلى تلافي النقائص وتمتين الثقة بين المهرجان والفنانين".

وتابع زين العابدين قائلاً: "سيشارك في الدورة الحالية فنانون في قيمة عراقة المهرجان وصيته ونعتبر الدورة الحالية دورة التصالح مع الفنانين والمهرجان والجمهور والمهرجان"، نافياً "تراجع الحدث الثقافي الأعرق في العالم العربي مقارنة بمهرجانات ناشئة.

وستقام على هامش المهرجان أنشطة ثقافية موازية (خارج الأسوار) ستحتضنها فضاء بازيليك سيبريان سيمنح فيه الفرصة للفنانين الشبان لتقديم عروضهم الموسيقية.

وستقدم الفنانة سيرين بن موسى عرض (من اشبيلية إلى تونس) وسيقيم الفنان خالد بن يحيى عرض (شيفا الأندلسي) الذي يمزج فيه الموسيقى الهندية بالموسيقى الأندلسية وعرض (حلم) لشادي القرفي و(أسرار) لروضة عبد الله و(انصهار) لياسمين عزيز و(غدوة) لأمل الشريف.

وأضاف زين العابدين: "سنعمل بداية من الدورة الحالية على تشجيع الفنانين الشبان الذين يحملون مشاريع موسيقية ورؤى جديدة".

يشار إلى أن المهرجان يفتتح في 13 تموز/يوليو المقبل ويستمر حتى 25 آب/أغسطس.