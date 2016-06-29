محمد عبده: حياتي الشخصية ليست للعرض

أكد الفنان السعودي محمد عبده أن مسلسل "حارة الشيخ" استطاع أن يجسد واقع مدينة جدة قديما، وهو الواقع الذي عاصره وكان هو جزءا منه شخصيا.

وقال الفنان محمد عبده في لقاء خاص له مع الزميلة سارة الدندراوي في برنامجها "تفاعلكم": إن العمل الناجح يجب أن يطاله النقد، وهو حال "حارة الشيخ"، وإن المسلسل فتح علينا دراما جديدة لم نعرفها منذ زمن.

وأضاف: المسلسل مشجع.. وفتح لي أمل أن تعود الدراما إلى قوتها المعروفة. واعتبر الفنان محمد عبده المسلسل "ظاهرة صحية جدا".

وأعلن أن تقديم "تترات" المسلسلات كان واردا لو أن عمره يسمح، لكن اليوم من غير المناسب تقديم هذا النوع من الأغاني.

وعند سؤاله عن رأيه بتجسيد حياته في مسلسل درامي، أجاب أن حياته لا تتحمل أن تكون عملا دراميا، وأن العادات والتقاليد لا تسمح بتقديم هكذا عمل.

وتابع: "الجمال في المواقف الفنية في حياتي لا يمكن ترجمتها في الدراما".