مريم الغامدي: هذا سبب قلة عدد السعوديات في الفن

اعتبرت الفنانة السعودية مريم الغامدي أن العادات والتقاليد والنظرة القاصرة تجاه المرأة سبب قلة عدد السعوديات في الفن، وكان هناك رفض لتعليم المرأة وواجهت تحديات كثيرة بالعمل في الإذاعة وللأسف البعض يلبسها لباسا دينيا مع أن الرسول أعطى مجالا كبيرا للمرأة.

وقالت مريم الغامدي في مداخلة مع الإعلامية #سارة_دندراوي مقدمة برنامج #تفاعلكم على قناة "العربية" إنها سعيدة بمشاركتها بعدد من الاعمال الدرامية الرمضانية لهذا العام.

يذكر أن الفنانة السعودية لها أعمال مميزة، وأدوار لافتة، مازالت تتقمصها الفنانة والإعلامية السعودية مريم الغامدي في دراما رمضان لهذا العام في أكثر من عمل بداية من سيلفي 2، وحارة الشيخ فضلا عن مستر كاش.