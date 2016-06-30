انقلاب سيارة الفنان خالد سليم والسبب "كوميدي"

تعرض الفنان خالد سليم لحادث بسيارته، أثار قلق محبيه، قبل أن يكتشف الجميع أن الأمر كان كوميديا بشكل لا يتوقعه أحد.

وذلك بعدما نشر خالد سليم من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لسيارته مقلوبة، معلقا عليها بأنه في صحة جيدة حيث قال "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله أنا بخير".

إلا أن الأمر أثار فضول الجميع لمعرفة ما جرى، وما هي ملابسات الحادث الذي وقع، وكذلك الاطمئنان على نجمهم المفضل، الذي انتهى مؤخرا من تصوير دوره في مسلسل "مأمون وشركاه" الذي يشارك في بطولته إلى جوار عادل إمام ويعرض عبر شاشة "MBC مصر".

تساؤلات محبيه دفعت خالد سليم إلى توضيح الأمر، بعدما وجه الشكر إلى جميع من سألوا عنه، وخص بالذكر زوجته التي كانت قلقة عليه للغاية، وكذلك أسرته، كما وجه الشكر إلى الزعيم عادل إمام والفنان مصطفى فهمي ونقيب الموسيقيين هاني شاكر الذين حرصوا على الاطمئنان عليه.

وأوضح سليم أنه كان يسير بسيارته في شارع ضيق للغاية على سرعة 30 كيلو في الساعة، إلا أن ما جرى كان أتفه - بحسب ما وصفه- من أن تكون هذه هي نتيجته، خاصة بعد انقلاب سيارته بكل سهولة.

وأشار خالد سليم إلى أنه كانت هناك سيارة صغيرة الحجم في الشارع، ولكنها تستحوذ على مساحة كبيرة، ما جعل إطارات سيارته تصعد فوق السيارة الصغيرة من الخلف، ما أدى إلى حدوث ميل بالسيارة وبالتالي انقلابها.