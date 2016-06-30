"ليالي الحلمية" بين نجاح أسامة أنور عكاشة وطموح الشباب

نجاح مسلسل ليالي الحلمية بأجزائه الخمسة الماضية كان دافعا وسببا كافيا لمنتجي العمل للمغامرة بجزء سادس على الرغم من مرور أكثر من عقد من الزمن على عرضه الأخير.

يعود العمل ببعض نجومه المعروفين مثل الفنانتين المصريتين إلهام شاهين وصفية العمري والنجم هشام سليم، فيما غيب الموت الفنان ممدوح عبدالعليم قبل المشاركة في الجزء السادس.

ليالي الحلمية يعود بوجوه جديدة على صعيد التأليف الدرامي وهما الكاتبان أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين اللذان قاما بتأليف هذا الجزء الذي يقوده المخرج المخضرم مجدي أبو عميرة.

جمهور مسلسل ليالي الحلمية منقسم بين مؤيد للمزيد من الأجزاء من المسلسل الشهير وما بين معارض يرى أن العمل لا يرقى إلى أجزائه السابقة.