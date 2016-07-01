رانيا يوسف تصدم الجميع بعمرها الحقيقي

صدمت الفنّانة المصرية رانيا يوسف الجميع بكشفها عن عمرها الحقيقي، الأمر الذي عادة ما تتهرب منه الفنّانات.

واعترفت الممثلة المصرية أنها بلغت سن الـ43 من عمرها.

وقالت يوسف خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" على شاشة "العربية"، إنها من مواليد 1 ديسمبر عام 1973.

وأكّدت أنها لا تشعر بالخجل من سنها الحقيقي، لأن العمر بالنسبة لها مجرد رقم.

وأضافت: "العمر ده اتعلم فيه الإنسان حاجات كتير ومعداش بالساهل، وعمري بيشغلني أنا كرانيا، وأنا مش متضايقة من الموضوع ده بالعكس أنا حاسة إني مختلفة، وطول ما أنا محتفظة بشكلي وبروحي مش فارق معايا الرقم".