علا الفارس: سأعلن خبر زواجي عبر مواقع التواصل

تجربة درامية أولى، خاضتها الإعلامية الأردنية علا الفارس، في المسلسل البدوي "الدمعة الحمراء"، الذي يعرض على قناة أم بي سي، المسلسل مطروح في قالب نجدي، ويجمع بين الحب والفروسية والشجاعة والتضحية، ويشارك في العمل الذي يشكل عودة للدراما البدوية السعودية أكثر من 130 فناناً من نجوم الخليج والأردن.

وقالت الفنانة علا الفارس خلال مقابلة مع برنامج "تفاعلكم" على شاشة "العربية" إنها فوجئت بنسبة المشاهدة العالية، فرغم أن المسلسل بدوي نخبوي إلا أنه حقق نسب مشاهدة عالية.

وقالت إنها ستعود إلى برنامج "أم بي سي في أسبوع" في سبتمبر المقبل.

وأضافت أنها عندما يحين وقت الزواج ستعلن عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها ستعيد تجربة التمثيل إذا وجدت سيناريو جيدا، رغم أنها تحب التجربة الإعلامية أكثر من الفنية.