علي الحجار يوضح كواليس ظهوره مع رامز جلال

ردود أفعال قوية أثارتها حلقة الفنان المصري علي الحجار في برنامج "رامز بيلعب بالنار" الذي يقدمه رامز جلال ويعرض في شهر رمضان الجاري عبر شاشة "MBC مصر".

وذلك بعدما تلقى الحجار تعليقات مختلفة من جمهوره، وهو ما دفعه إلى تصوير مقطع فيديو في الاستوديو الخاص به من أجل الرد على الجميع، وقام بنشره عبر قناته على موقع "Youtube".

وقال الحجار إنه قام بتصوير مقطع الفيديو من أجل إراحة جمهوره الذين يحبهم ويحبونه، وذلك بالرد على كافة تساؤلاتهم الخاصة بظهوره في البرنامج.

مشيرا إلى أن البعض قال إن علي الحجار ظهر في البرنامج من أجل الحصول على أموال، ولكن الأمر لم يكن بهذه الصورة، وما حدث هو تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس تحرير إحدى الصحف الكبرى، يعرض عليه فيه التكريم في مهرجان فني يقام بدولة المغرب.

وأوضح الحجار أنه لم يتحدث في الأمور المادية، خاصة أن الأمر يتعلق بتكريم في مهرجان، وبالتالي لا توجد تفاصيل مالية، كما أن الأمر ليس كما يتصوره البعض أو يصوره تيتر البرنامج للمشاهدين، أن الضيف يحصل على أموال طائله من أجل الظهور.

وبعدما تم الأمر واكتشف الحجار المقلب، أكد أنه يحب رامز جلال للغاية، لذلك قام باحتضانه، واعتبر أن الأمر انتهى، كما أنه لم يطلب بعدها الحصول على أموال.