"شفتك اتلخبطت".. هدية راغب علامة لجمهوره بالعيد

يستعد الفنان راغب علامة لطرح أغنيته الجديدة "شفتك اتلخبطت" بالتزامن مع عيد الفطر كهدية منه لجمهوره، كما أعلن.

وتم اختيار العاصمة الرومانية بوخارست عاصمة لتصوير هذه الأغنية والتي تعاون فيها مع المخرج اللبناني زياد خوري.

الأغنية من كلمات هاني الصغير والألحان لمحمود خيامي وهي باللهجة المصرية، والتوزيع لمحمد مصطفى.

وقد وضع علامة خطة تسويقية للأغنية التي ستصدر أولا مع الفيديو كليب وتُوزّع على كافة شركات الاتصالات في مختلف الدول العربية ليطرحها بعد ذلك على قناته الرسمية عبر "يوتيوب" وصفحاته الإلكترونية الرسمية الموثقة.

من جهة ثانية، يلتقي علامة جمهوره في لبنان خلال مهرجانات الضبية الدولية في 7 يوليو الذي يصادف ثاني أيام عيد الفطر المبارك ليعود ويلتقيه في الرحلة البحرية "ستارز أون بورد" وينتظره صيف حافل بالمهرجانات والحفلات داخل وخارج لبنان.

ويتواجد الفنان راغب علامة حاليا في سويسرا لأعمال خاصة به ومنها جلسة تصوير لإحدى ماركات الساعات.

وكان علامة قد أصدر آخر ألبوماته في العام 2014 بعنوان "حبيب ضحكاتي" وسجل تتر مسلسل " 24 قيراط" عام 2015 بعنوان"حبيني".