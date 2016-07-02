الفنان حمد العماني: سعيد بطفلي الأول ومسلسل "باب الريح"

عبر الفنان الكويتي حمد العماني عن سعادته الغامرة بمناسبة ميلاد نجله الأول الذي أسماه "أحمد" وقال: لا يمكن وصف سعادتي بعد أن رزقني الله بنجلي الأول".

وتابع: خلال أيام الحمل الأخيرة لزوجتي كنت أتمنى أن أنتهي من تصوير مسلسل "باب الريح" الذي كنا نصوره في مملكة البحرين مع المخرج البحريني علي العلي. وبحمد الله عدت إلى الكويت قبيل ولادة ابني بأيام قليلة كي أكون إلى جوار رفيقة دربي في هذه اللحظات.

وعلى الصعيد الفني، قال العماني: "ستكون هديتي إلى جمهوري الحبيب مسرحية الأطفال الاستعراضية" فندق المشاهير"، من تأليف فاطمة العامر وإخراج عبدالعزيز صفر ولبطولة للفنانة هيا عبدالسلام وفؤاد علي وفرح الصراف، وكم آخر من نجوم مسرح الطفل، وستقدم المسرحية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك على مسرح مركز خدمة المجتمع بالعدان.

وحول ردود الأفعال التي حققها مسلسل "باب الريح"، تابع الفنان الكويتي: "المسلسل ظلمه التوقيت وأيضا العرض الحصري، ورغم ذلك حقق مساحة إيجابية من الاهتمام وعددا متميزا من الكتابات النقدية التي شددت على أهمية العمل ومضامينه. والمسلسل من بطولة النجم القدير سعد الفرج، وبمشاركة أكبر عدد من النجوم، من بينهم زهرة عرفات وإبراهيم الحساوي وفاطمة عبدالرحيم وعلي كاكولي وحمد العماني وكم كبير من نجوم مملكة البحرين الشقيقة. والمسلسل يتناول تداعيات العنف على الأفراد".

وعن جديده، أضاف العماني: "أقرأ حاليا عددا من النصوص الدرامية، من بينها سيناريو فيلم كويتي جديد بعنوان "فيلمي" للمخرج الكويتي صادق بهبهاني والذي يتوقع أن نشرع به مع بداية الموسم وانتهاء موسم الصيف الحار.