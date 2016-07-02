لماذا رفض مؤلف "الطبال" كتابة الحلقات الأخيرة؟

قبل أيام قليلة من إسدال الستار على الماراثون الدرامي، للأعمال التي تعرض في شهر رمضان الجاري، وقعت أزمة كبيرة في كواليس مسلسل "الطبال" الذي يقوم ببطولته أمير كرارة وروجينا.

وذلك بعدما أعلن مؤلف المسلسل هشام هلال أنه ليس مسؤولا عن الحلقات الأخيرة من المسلسل، كما أن الحلقات التي عرضت تختلف عما قام بكتابته هو وفريق الكتابة المشارك في المسلسل.

واعتبر المؤلف أن الأزمة بدأت بتولي المخرج أحمد خالد أمين مسؤولية المسلسل، معتبرا أن العمل الذي يعرض يتطابق مع ما قام بكتابته من قبل البناء الدرامي العام فقط، ولكنه يتناقض مع ما كتبه، مستنكرا ما قام به المخرج من سماح بالارتجال في المشاهد.

ما عرض على الشاشة، اعتبره هلال تشويها متعمدا لما قام هو بكتابته من حلقات، مؤكدا أنه توقف عن كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل، وهو ما دفع شركة الإنتاج إلى محاولة استقدام كاتب آخر لتولي كتابة الحلقات الأخيرة ولكنه فشل في ذلك، ما جعل شركة الإنتاج تلجأ إليه مرة أخرى ولكنه رفض نهائيا العودة.

ولم يملك هلال سوى أن يقدم اعتذارا منه لفريق الكتابة الذي شارك في كتابة الحلقات وهما مصطفى زايد وعبير سليمان، معتذرا لكليهما عن التوتر والضغط المهني الذي تعرضا إليه.

من جهته أعرب الفنان أمير كرارة بطل المسلسل عن دهشته من الأمر في تصريح لـ "العربية.نت"، مؤكدا أنهم انتهوا من تصوير المسلسل بأكمله، وبالتالي كيف تخلى المؤلف عن كتابة الحلقات الأخيرة، مشيرا إلى كونه يسمع عن هذا الأمر للمرة الأولى.

وطالب كرارة بسؤال شركة الإنتاج والمخرج عن هذا الخلاف، إلا أن المخرج أحمد خالد أمين والمنتجة دينا كريم لم يجيبا على الهاتف.