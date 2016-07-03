أخطاء إخراجية واضحة في أشهر مسلسلات رمضان 2016

رغم الكثرة والتنوع في دراما رمضان هذا العام فإنها لم تخل من أخطاء إخراجية لافتة أثرت في تقييم عدد من الأعمال.

فهناك وجبة دسمة من الأعمال الدرامية تعرض خلال شهر رمضان، لكنها وإن لاقت رواجاً كبيراً لم ينفك المشاهد عن تصيد أخطائها الإخراجية.

خطأ فادح ارتكبته الفنانة صبا مبارك، إحدى أبطال مسلسل "أفراح القبة"، عندما ارتدت في مشهد كعب عال لم يلبث وتحول إلى حذاء رياضي نهاية المشهد.

ونفس المسلسل شاهد بطلاه منى زكي وإياد نصار فيلم "الزوجة الثانية" في حين أنه لم يكن قد عرض في السينما تلك الفترة بناء على التواريخ الواردة في المسلسل.

بالانتقال إلى مسلسل "الخروج"، نرى البطل شريف سلامة يسحب نقوداً من البنك ويضغط على زر الإلغاء بدلاً من الإدخال، وتخرج النقود من الآلة بقدرة قادر.

مشهد آخر من نفس المسلسل تحاول إنجي أبوزيد تصوير الممثل ظافر العابدين من ظهره، ويحمّل الفيديو على الإنترنت وقد ظهر العابدين وهو يواجه الكاميرا أي بعكس اتجاه تصويره.

في مسلسل "الأسطورة"، للفنان محمد رمضان، وخلال شجار في الحارة يظهر أحد الأشخاص من على الشرفة وهو يطلق النار ليتلقى رصاصة ويقع على الأرض، الغريب أن المخرج لم يذكر جريمة القتل هذه خلال الحلقات.

أما المسلسل الشهير "باب الحارة" بجزئه الثامن فقد وقع مخرجه بخطأ إضافة شخصية أبوحازم التي يؤديها عبدالهادي الصباغ والذي مات في الجزء السادس خلال تأديته لدور الأعمى " فهمي".

أخطاء كثيرة وقع بها مخرجو المسلسلات الرمضانية هذا العام تخلق لرواد الدراما متعة في متابعة الأحداث من جهة ومتعة أخرى تتمثل في البحث عن الأخطاء الدرامية من جهة أخرى.