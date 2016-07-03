عبدالله بوشهري: أستعد لرمضان 2017 بـ"اليوم الأسود"

أكد الفنان عبدالله بوشهري أن التحضيرات انطلقت منذ الآن للتحضير للدورة الرمضانية المقبلة لعام 2017.

وأشار بوشهري فى تصريح خاص بـ"العربية.نت" أنه فور انتهاء الدورة الرمضانية الحالية، ستنطلق التحضيرات للدورة الرمضانية المقبلة من خلال المسلسل الاجتماعي الجديد "اليوم الأسود" من تأليف الكاتب الدرامي فهد العليوه.

وتابع الفنان عبدالله بوشهري: "كان من المقرر أن نشرع بتصوير مسلسل "اليوم الأسود" قبيل شهر رمضان الحالي. ولكن تأخر العمل فى الرقابة أدى إلى تأجيل الأمر للدورة الرمضانية المقبلة. وهذا ما يجعلنا ندخل موسم التحضيرات لرمضان 2017 بشكل مبكر جداً. خصوصاً مع زحف شهر رمضان إلى نهاية شهر مايو، وهذا يعني أن نحضر بوقت مبكر يتجاوز الصيغ السابقة، حيث كنا نشرع بالتصوير فى شهر فبراير من كل عام. ولكن تقدم الشهر الفضيل يجعلنا نزحف المواعيد ونسبق وقت التصوير إلى نهاية العام".

وقال بوشهري: "لقد كان لي شرف التعاون مع السيناريست فهد العليوه عبر عدد هام من الأعمال الدرامية ومن بينها سلسلة "ساهر الليل" التي تكونت من ثلاثة أجزاء حصدت الانتشار. وفي العمل الجديد حشد من نجوم الدراما وفي مقدمتهم الفنانة شجون.

وعن ردود الأفعال التي يحصدها عمله الجديد "بين قلبين"، قال وباختصار شديد: "سعيد بردود الأفعال والعمل يحقق حضوره بين ازدحام الأعمال. وأهم ما يميز التجربة حضور النجوم الشباب وأيضاً البعد العاطفي للتجربة ومضامينها. والمسلسل من تأليف علياء الكاظمي وإخراج سائد الهواري وإنتاج صباح بكتشرز وبطولة صمود ونور الغندور وفوز الشطي وروان الصايغ".

وعن جديده خلال موسم عيد الفطر قال بوشهري: "بودي أولاً أن أعيد جمهوري الحبيب في كل مكان. وثانياً سنقدم اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك مسرحية "كوكينغ شو" مع شقيقي الفنان النجم محمود بوشهري وأيضاً فوز الشطي وأسيل عمران وأسامة المزيعل وإبراهيم دشتي ونور الغندور. والمسرحية من تأليف جاسم الجلاهمة وإخراج رمضان البلوشي".