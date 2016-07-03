وفاة زوجة الفنان الكويتي محمد المنصور

نعى الفنان الكويتي القدير محمد المنصور زوجته أنيسة عبدالوهاب الماجد، إثر حادث مروري مروع راحت ضحيته مع شقيقتها بدرية، وذلك صباح اليوم الأحد في منطقة السرة بالكويت.

وفي تصريح خاص لـ"العربية.نت، قال الفنان محمد المنصور إنه يشعر بالعجز التام عن التعبير عن أحاسيسه، إثر الحادث الأليم الذي أخذ منه رفيقة دربه و"الداعم الحقيقي" لمسيرته وإنجازاته.