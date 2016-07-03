وفاة صاحب "صائد الغزلان"

توفي المخرج الأميركي مايكل #تشيمينو صاحب فيلم "ذي دير هانتر" حول حرب فيتنام، عن 77 عاما على ما ذكرت مصادر مختلفة مساء السبت.

وكان مدير مهرجان كان تييري فريمو أول من أعلن وفاته تلته الصحيفة الأميركية #نيويورك_تايمز نقلاً عن إريك وايسمان صديق المخرج ومحاميه السابق.

ولم يحدد سبب وفاة تشيمينو على الفور.

ونقلت الصحيفة عن وايسمان قوله إنه عثر على المخرج ميتاً في منزله في لوس أنجلوس.

ونال تشيمينو العام 1979 أوسكار افضل مخرج عن "دير هانتر"، ويعني صائد الغزلان، وهو ملحمة من ثلاث ساعات تتناول حرب #فيتنام من خلال حياة ثلاثة أصدقاء.

وإلى جانب جائزة أفضل مخرج فاز الفيلم وهو من بطولة روبرت دي نيرو وكريستوفر وولكن، بأربعة أوسكارات أخرى من بينها أفضل فيلم.