إلهام علي: "فندق المشاهير" للعيد في الكويت

بدأت الفنانة #إلهام_علي بتقديم البروفات النهائية لعملها المسرحي الاستعراضي الجديد #فندق_المشاهير، والذي ستنطلق عروضه اعتباراً من أول أيام #عيد_الفطر المبارك.

وتحدث عن العمل الفنانة إلهام بتصريح خاص بـ"العربية.نت" وقالت: "نص أكثر من رائع ذهب إلى قضايا كثيرة بالذات فيما يخص موضوع النجاح والشهرة".

وفي مسرحية الأطفال الاستعراضية "فندق المشاهير" أجسد دور صاحبة الفندق المهجور الذي يصله عدد من الذين قطعت بهم السبل، بينهم فنانة مشهورة، لتجري بعدها مجموعة من الأحداث الغامضة التي يتكشف من خلالها الكثير من المضامين. والمسرحية من تأليف فاطمة العامر وإخراج عبدالعزيز صفر. ويشارك في البطولة عدد بارز من النجوم، منهم هيا عبدالسلام، وحمد العماني، وفؤاد علي، وشهد عبدالله، وميثم بدر، وستقدم المسرحية اعتبارا من أول عيد الفطر المبارك على مسرح مركز خدمة المتجمع في العدان بـ #الكويت.

وعن تجربتها في مسلسل "حارة الشيخ" قالت الفنانة إلهام علي: "أشعر بالفرح الكبير لردود الأفعال التي حققها العمل، وهذا النجاح يؤسس لجزء ثان ثري بالأحداث والمضامين، وهنا أثمن مبادرة مجموعة "ام بي سي" وقناة "ام بي سي" لتقديم هذه التجربة الثرية بالأحداث والمضامين المستمدة من التراث والمورث الشعبي، وتذهب إلى منطقة عزيزة على نفوسنا ألا وهي مدينة جدة الحبيبة في مرحلة خصبة بالأحداث، حيث الأيام الأخيرة للحكم العثماني في مطلع القرن الميلادي الماضي.

وأستطيع أن أشير إلى أن شخصيتي في العمل ستشهد مسارات وتطورات إضافية مع استمرارية هذا العمل الكبير الذي جمع عددا مرموقا من نجوم الدراما السعودية وعلى كافة الأصعدة الفنية".

وعن جديدها قالت الفنانة إلهام علي: "أقرأ عددا من النصوص، لكن بعد تجرية "حارة الشيخ" علي أن أختار أعمالا تحقق لي مساحة أكبر على صعيد الانتشار والحضور. وضمن جديدي عمل سيصور بين الكويت ودبي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة".