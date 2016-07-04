حبيب غلوم: بعد نجاح "خيانة وطن".. عمل جديد عن "داعش"

أعلن النجم الإماراتي د. حبيب غلوم أن التحضيرات انطلقت لإنجاز عمل درامي تلفزيوني جديد للدورة الرمضانية لعام 2017، يتناول مجموعة من المحاور، في مقدمتها شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة والخدمة الوطنية، وأيضاً انضمام الشباب إلى تنظيم "داعش".

وقال الفنان حبيب غلوم في تصريح خاص بـ"العربية.نت": "أثر النجاح المتزايد الذي راح يحصده مسلسل "خيانة وطن" من انطلاق الدورة الرمضانية حتى اليوم، وردود الأفعال الإيجابية على الصعيدين الرسمي والشعبي. شرعنا بالتحضير لعمل درامي تلفزيوني جديد يكمل مسيرة الأعمال الوطنية، ويتناول عدداً من المحاور الأساسية التي تضم عملية غسل أدمغة الشباب وانضمامهم إلى تنظيم "داعش"، وأيضاً شهداء الإمارات والعمل الوطني فى دول المنطقة".

وتابع الفنان حبيب غلوم: "تناول مسلسل "خيانة وطن"، الذي اعتبر العمل الأكثر مشاهدة هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال العديد من الاستبيانات، موضوع التحقيقات التي تمت في الإمارات مع الخلايا الإرهابية والمتطرفة التي تم القبض عليها. والمسلسل يعتمد على رواية "ريتاج" للدكتور حمد الحمادي. كتب لها السيناريو والحوار الكاتب القدير إسماعيل عبدالله. وأخرج العمل المخرج البحريني الكبير أحمد يعقوب المقلة. وفي العمل حشد بارز من النجوم، في مقدمتهم الفنان جاسم النبهان وهيفاء حسين ولطيفة المجرن ومرعي الحليان وعبدالله بهمن وفاطمة الحوسني وبدرية أحمد وأحمد ايراج وكم آخر من النجوم.

وأشار حبيب غلوم إلى أن مسلسل "خيانة وطن" حظي بدعم لوجيستي كبير من قبل كافة الجهات الرسمية، وفي مقدمتها الجهات الأمنية التي "أمنت الخبرة في هذا المجال على وجه الخصوص، وهو أمر منح العمل بعداً إضافياً على صعيد الإنجاز الفني والموضوعي.