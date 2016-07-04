مقدم برنامج صحوة: لعدنان إبراهيم أخطاؤه الجدلية

قال الدكتور أحمد العرفج مقدم برنامج "صحوة"، الذي يبث يوميا في شهر رمضان على قناة روتانا خليجية في مداخلة مع الإعلامية #سارة_دندراوي مقدمة برنامج #تفاعلكم على قناة "العربية" إنه يعترف بأن الدكتور عدنان إبراهيم له آراء جدلية ولكننا في البرنامج لم نستضفه لمحاكمته على آرائه، ولكن كان الهدف هو استخراج نفطه المعرفي، ليستفيد منه المشاهد.

واعترف العرفج بأن عدنان إبراهيم لديه أخطاء، ولكن لديه علم وجهود كبيرة في مكافحة الإلحاد في أوروبا، فهو عالم كبير يجيد 4 لغات، كما أنه يقرأ القرآن بـ7 قراءات، وهو كما قال عن نفسه (عدنان إبراهيم) "اسمعوا مني واسمعوا من غيري".