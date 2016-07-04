وائل كفوري يشعل بيروت بأولى مهرجانات الضبية الدولية

انطلق الموسم الصيفي للمهرجانات في لبنان برعاية وزير السياحة ميشال فرعون وحضور وزير التربية إلياس بو صعب، وأول الغيث كان مهرجانات الضبية الدولية في الواجهة البحرية في المارينا الضبية، والتي أحياها الفنان وائل كفوري والعازف ميشال فاضل، بحضور أكثر من 3 آلاف شخص، غصت بهم المدارج وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش وقوى الأمن الداخلي، لتأمين سلامة المهرجانات التي تستمر حتى الجمعة المقبل.

وأثناء الحفل، حيا الفنان وائل كفوري الجيش اللبناني بطريقته الخاصة، حيث غنى أغنيته التي أهداها لكل عنصر وضابط فيه وهي بعنوان "أنا رايح بكرا عالجيش"، مؤكداً استعداده الالتحاق بالجيش، ما زاد من حماسة الجمهور الذي حمل الأعلام اللبنانية وردد معه هذه الأغنية بتفاعل كبير.

كما قدم كفوري باقة من أجمل أغنياته، واستمر الحفل حتى ساعات الفجر الأولى.