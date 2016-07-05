جنيفر لوبيز تغني لصالح ضحايا هجوم أورلاندو

سجلت المغنية الأميركية جنيفر لوبيز مع لين - مانويل ميرندا، مؤلف ومؤدي أعمال مسرحية "هاميلتون" الغنائية الناجحة في برودواي، أغنية يعود ريعها للناجين ولعائلات ضحايا الهجوم الدامي على ملهى في أورلاندو.

ونشر الفنانان المتحدران من بورتوريكو مقطعا مدته 30 ثانية من أغنية "لوف مايك ذي وورلد غو راوند" الراقصة الاثنين عبر حسابيهما على "تويتر".

وتقوم جنيفر لوبيز بالغناء في حين يؤدي لين - مانويل ميرندا مقطعا من الراب.

وقال ميرندا مؤلف نصوص وكلمات اغنيات وموسيقى مسرحية "هاميلتون" الغنائية التي تحقق نجاحا كبيرا في برودواي منذ حوالى عام: "لا يمكننا السماح لهم بإضعافنا او التهويل علينا".

وكتبت المغنية التي تحمل في رصيدها خمسة البومات حائزة تصنيف البلاتينوم (اكثر من مليون نسخة مباعة في الولايات المتحدة) عبر حسابها على تويتر: "لين-مانويل وأنا نعمل في الاستديو على امر مميز للغاية".

وأشار لين-مانويل ميرندا عبر تويتر ايضا الى ان ريع مبيعات الاغنية سيخصص لمؤسسة "هيسبانيك فيديريشن" للاميركيين المتحدرين من اصول اميركية لاتينية التي فتحت بعد ساعات على حادثة اطلاق النار الدامية في اورلاندو في 12 يونيو صندوقا مخصصا لضحايا الهجوم وعائلاتهم.

وفي 12 يونيو، فتح عمر متين النار داخل ملهى في اورلاندو بولاية فلوريدا (جنوب شرق) يرتاده عدد كبير من المتحدرين من اصول اميركية لاتينية، ما ادى الى مقتل 49 شخصا وجرح 53 آخرين.