حمد أشكناني فى "الأدغال" أثناء العيد

يبدأ الفنان الكويتي حمد أشكناني مع بداية عيد الفطر المبارك تقديم عروض مسرحية الأطفال الاستعراضية "زين الأدغال"، تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة وإخراج سمير عبود.

وقال أشكناني إنه يتم التحضير لمسرحية الأطفال الاستعراضية "زين الأدغال" منذ عام تقريبا، ويشارك في العمل المسرحي فاطمة الصفي وبشار الشطي وعلي كاكولى ومروي بن صغير وحلا ترك.

وستنطلق العروض اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك على صالة مسرح نادي كاطمة بمنطقة العديلية بالكويت.

وأضاف "في أجواء من المتعة والمرح تجري أحداث العرض في إحدى الغابات.. ولا أريد الدخول في التفاصيل حتى لا يفقد الجمهور الحبيب أجواء المتعة والمتابعة".

وعن تجربته في المسلسل الدرامي "باب الريح" قال إن المسلسل يتناول أبعاد وآثار العنف الأسري والاجتماعي وتداعيات ذلك العنف، وتلك القسوة على الشخوص والأفراد والمجتمع.

النص كتبه السيناريست محمد حسن أحمد وأخرجه الفنان البحريني علي العلي.

والمسلسل من بطولة النجم القدير سعد الفرج وحمد العماني وإبراهيم الحساوي وزهرة عرفات وفاطمة عبدالرحيم وعلي كاكولي.

عن جديده يقول الفنان حمد أشكناني "أركز في الفترة المقبلة على السينما، حيث أقرأ عددا من السيناريوهات الجديدة بالتعاون مع عدد من السينمائيين الشباب في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما سيتم الإعلان عنه بعد عيد الفطر المبارك".