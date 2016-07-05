رحيل المخرج الإيراني كياروستامي الفائز بـ"كان"

غيب الموت المخرج الإيراني عباس كياروستامي عن 76 عاما بعد أسبوع على وصوله إلى فرنسا للعلاج من مرض السرطان قادما من إيران، ويعتبر كياروستامي من كبار مخرجي السينما المعاصرة، وقد اشتهر عالميا بأفلامه التي تحاكي حياة الناس البسطاء في المدن والقرى البعيدة في إيران، وكان ذكيا بنقل معاناة المدينة التي ينتمي إليها إلى الشاشة دون أن ينتبه اليه الرقيب السينمائي من أفلامه "فيلم "أين منزل صديقي؟" (1987)، وأفلام أخرى شاركت في مهرجان كان السينمائي وهي فيلم "عبر أشجار الزيتون" (1994) و"طعم الكرز" الذي نال السعفة الذهبية للمهرجان سنة 1997 و"عشرة" (2002) و"نسخة طبق الأصل" (2010) و"كشخص واقع في الغرام" (2012 ).

وكتب الرئيس السابق لمهرجان كان جيل جاكوب في تغريدة "لم يكن عباس أكبر سينمائي إيراني فحسب.. كان روسيلليني طهران وكان أيضا مصورا باهرا، كان يجسد الفن بحد ذاته".

وقال فريدريك بونو مدير السينيماتيك الفرنسية "للعربية.نت": "عباس من السينمائيين القلائل جدا الذين يمكن القول عنهم أن مرحلة جديدة بدأت معهم إنه مخرج خلاق نقل معاناة شعبة بعيدا عن الرقيب القاسية".

أما المخرجة الفرنسية-الإيرانية مرجان ساترابي قالت لـ"العربية.نت " تعرفت على الفقيد كياروستامي في فرنسا "وبفضل مساعدته تمكنت من إنجاز فيلمي "برسيبوليس" وأضافت "أمضى الجزء الأكبر من مسيرته في إيران رغم الصعوبات التي يواجهها في انتاج أفلامه ورفض الدولة لإنتاج أفلامه استطاع أن يكون مخرجا عالميا، وأخذ عليه أنه لم يتناول السياسة كثيرا. إلا أن أفلامه كانت سياسية لأنها تتحدث عن تحرر المرأة والانتحار والواقع الصعب في إيران.

وقال أصغر فرهادي، المخرج وصديق الراحل: "إنه لم يكن مجرد مخرج، وإنما كان صوفيا معاصرا، سواء في إبداعه أو في حياته الشخصية"، مضيفا أن نجاح أفلام كياروستامي ألهم أجيالا جديدة من المخرجين الإيرانيين.

مضيفا: "ومهد السبيل أمام الآخرين وأثر في كثيرين. إن وفاته خسارة لا لعالم السينما فحسب، بل العالم كله".

وقد اكتسب المخرج الذي أطلق عليه لقب زعيم مخرجي "الموجة الجديدة" في السينما الإيرانية، شهرته بفضل فيلم "طعم الكرز" من إنتاج العام 1997.

وكان فيلم "طعم الكرز" أول فيلم إيراني حصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وبناء على طلب الراحل كياروستامي فإن جثمانه سيعاد إلى وطنه ليوارى الثرى هناك.