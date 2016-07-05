"أسطورة طرزان" هدية موسم الصيف السينمائي

تمثل أفلام المغامرات هدية إيجابية لجمهور السينما من الشباب والمراهقين وهم الشريحة الأكبر من رواد صالات العرض السينمائي حول العالم، وفيلم "أسطورة طرزان" يمثل أجمل هدية لموسم الصيف السينمائي لعام 2016.

فيلم "أسطورة طرزان" يمثل عودة شخصية "طرزان" التي غابت لعقود طويلة، وتقترن عودته بحضور ثري لعدد من القضايا والموضوعات مع احترافية سينمائية عالية المستوى.

مرة أخرى يعود طرزان وفي فيلمه الجديد يعود إلى الغابات الإفريقية ليعيش تحديا من نوع جديد، حيث الصراع مع الزمن والأشرار من تجلي إنقاذ زوجته التي تم اختطافها بالإضافة لمساعدة أهله، الذين عاش معهم في الكونغو.

ويجسد دور "طرزان" في الفيلم الممثل السويدي ألكسندر سكارسغارد، الذي نراه في الفيلم وهو يعيش باسم "جون كلايتن" في ضيعة في إنجلترا إبان العصر الفيكتوري والمتزوج بـ"جين"، التي تلعب دورها الممثلة "مارجو روبي".

وتمضي الأحداث وسط كم من المغامرات التي تحبس الأنفاس وترحل بنا في عالم الغابات الإفريقية وعلاقة "طرزان" مع الغوريلات التي قامت بتربيته حينما فقد في إحدى الغابات.

وحري بالذكر أن قصة طرزان تستند إلى الكاتب إدغار رايس بوروز ومستوحاة من القصة الحقيقية للمؤرخ الأميركي الإفريقي جورج واشنطن وليامز، الذي سافر إلى الكونغو، ودان الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا لمعاملته القاسية والوحشية للشعب الكونغولي.

تعاون في كتابة سيناريو الفيلم كل من آدم كوزاد وكريج برور ومن إخراج دايفيد ياتس الذي أخرج سلسلة أفلام "هاري بوتر".

في الفيلم أيضا النجم الأميركي الأسمر صامويل إل جاكسون بدور وليامز الذي يساعد في إنقاذ الشعب الكونغولي من استعباد الجيش البلجيكي.

وأيضا بدور الشرير النجم النمساوي كريستوفر والتز الحائز على الأوسكار وهو أحد النجوم القلة في العالم الذين يمثلون بخمس لغات وبطلاقة تامة، هي الألمانية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية.

فيلم "أسطورة طرزان" من الأعمال السينمائية التي تصلح لجميع أفراد الأسرة لذا يمثل أجمل هدية لعشاق سينما أفلام المغامرات لصيف 2016.