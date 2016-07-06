قراءة في "ابتهالات" الشيخ محمد بن راشد الشعرية

"في شهر رمضان المبارك ترنو القلوب إلى خالقها؛ راجيةً عفوه وكرمه، وتتسامى النفوس أملاً في نيل رضا الرحمن..."، بهذه الكلمات التي تجمع بين تدبر القلوب وتسامي النفوس الطيبة يقدّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجموعته الشعرية، التي تحمل عنوان "ابتهالات".

وبحسب ما ورد في صحيفة "البيان" الإماراتية، وتصديقاً لما يقوله النقاد عن العنوان بأنه "العتبة الأولى للنص الأدبي"؛ نتلمس إيحاءات التضرع إلى الله ومناجاته، والالتجاء إليه والتقرب منه – سبحانه – وسؤاله وطلب عفوه ومغفرته، وما إلى ذلك من الأمور التي تربط العبد بربه لا تخطئها عين القارئ من العنوان، الذي يحمل كلمة "ابتهالات".. ناهيك عن عناوين القصائد - التي تدور في فلك العنوان الرئيسي ودلالته الروحية والشعورية – وهي: "إليك إلهي"، و"وحقِّكَ"، و"شرابٌ راقَ لِي"، و"مُقَامِي"، و"تسابيح"، و"وقفت أمامَ بابك".

ومما يلفت انتباه القارئ أيضاً أن هناك "وحدة عضوية" تربط بين كل قصائد هذه المجموعة الشعرية، التي تحمل دلالات المناجاة والتسبيح والحمد والاعتراف لله بالفضل والجود والعطاء والوقوف بين يديه؛ طلباً للعفو والتوفيق، حيث يقول:

إليكَ إلهي إنَّني لعجولُ ... وإنِّي لمولايَ الكريمِ سؤولُ

وقد جاءني عنه الحديثُ بأنه ... جوادٌ غفورٌ جاء عنه رسولُ

إلى أن يصل - في الأخير - إلى غايته ومبتغاه الأسمى، وهو القبول من ربه:

وإني لا أدري بما اللهُ فاعلٌ ... إذا بَانَ في آنِ الحسابِ ذهولُ

سوى أنَّني أرجو ندَاهُ وجُودَهُ ... وأنْ يَشْمَلِ العبدَ الفقيرَ قبولُ

(من قصيدة: إليك إلهي).

الرؤية الشعرية

تطرق الشيخ محمد بن راشد في هذه القصائد الشعرية لعدة محاور وأبعاد، سوف أتناول أبرزها فيما يلي:

أولا: الحب الإلهي

منزلة المحبة منزلة عظيمة، وعلى قدر حبّ العبد لربه وإخلاصه له، يكون حبّ الله له وتوفيقه إياه ومعونته وهدايته لما فيه الخير والصلاح له. والمحبة طريق طويل ورحلة شاقة، وقد تعرض الشيخ محمد بن راشد لهذه المحبة الإلهية، وأفرد لها مساحة كبيرة من هذه القصائد، حيث يقول:



كَلِفْتُ به وجداً وأتلف مهجتي ... ودادٌ لمن نفسي إليه تؤولُ

إليك إلهي لا لغيرك مرجعي ... وإني بما قد رابني لخجول

(قصيدة إليك إلهي)

وفي قصيدة "مقامي" تطور الحب إلى مرحلة "الغرام"، الذي يسيطر عليه ويتملكه، حتى غرم فؤاده من الغرام، حيث يقول:

غَرمت بذاته غرمي غراماً ... وقد غرم الفؤاد من الغرامِ

أما في قصيدة "وقفت أمام بابك" فقد وصل الحب إلى مرحلتي "الوله"، و"الدّنف" الدالتين على الحب الشديد والتهالك فيه، وهو ما يسبب المرض،

حيث يقول:

أتيتك والهاً دَنِفاً مَشوقاً ... حبيبي أنتَ يا نعم الحبيبُ

وتعلمُ أنَّني بك مستجيرٌ ... وشعري دون ذكركَ لا يطيبُ



وهكذا تستمر المعاناة والألم الذي لا ينقضي إلا بالوصول إلى الغاية والمنتهى، حيث يقول:

فوالله وجدي لا شفاً لرسيسة ... إلى حين يدنيني إليه وصولُ

كَلِفْتُ به وجداً وأتلفَ مهجتي ... ودادٌ لمن نفسي إليه تؤولُ

نهارِي نهارُ التالفين صبابةً ... ولَيلِي إذا عزَّ الرجاءُ يطولُ

(قصيدة إلهي إليك).

ثانيا: التسبيح والتقديس

شغل موضوع تسبيح الله وتقديسه حيزاً كبيراً في هذه المجموعة الشعرية، وليس أدلّ على ذلك من إطلاق اسم "تسابيح" على إحدى قصائده، والتي يقول في مطلعها:

سبّحتْ باسمكَ المجيدِ السماءُ ... وتسامتْ باسمك الأسماءُ

يا عظيماً ويا حَليماً وفَرداً ... من عطاياكَ دامتِ الآلاءُ

سبَّحتْ باسمك الحميدِ البرايا ... وتعالَى إلى عُلاك الدعاءُ

سبَّح الكونُ كلُّه لإلهٍ ... واحدٍ واجب عليه الثناء

ثم يصير تسبيحُه هذا مناجاةً لربه - والمناجاة تعني مناداة الله تعالى وتكون سراً بين العبد وربه لا أحد يطلع عليها - حيث يقول في قصيدة "وقفتُ أمام بابك" التي تعد مناجاة خالصة لله سبحانه وتعالى:

وقفتُ أمام بابك يا قريبُ ... ومن يلجأ لبابك لا يخيبُ

ولَسْتُ بمحدثٍ أمراً غريباً ... ولَسْتُ أنا على الباب الغريبُ

أتيتُكَ والهاً دَنِفاً مشوقاً ... حبيبي أنت يا نعم الحبيبُ

وحَسْبِي أنّ عفوَكَ بي محيطٌ ... ومن آثار جودِكَ لي نصيبُ

إلى آخر هذه القصيدة الرائعة التي تعد نموذجاً جيدا في شعر المناجاة.

ثالثا: البُعد الإسلامي والقومي

في خضم كل هذا الشعر الروحي الرقيق، لم يفت الشيخ محمد أن يتحدث عن همومه كمسلم، يَغَارُ على الإسلام وعلى أمته وقومه، حيث يدعو الله أن ينقذ الإسلام والمسلمين من البدع والأهواء والأفكار الضالة، وأن يجنبهم الخروج عن الشرع القويم، كما يدعوهم إلى أن يتمسكوا بهدي المصطفى – صلى الله عليه وسلم – الذي فيه صلاح العباد والبلاد، حيث يقول:

وفي هذا الزمانِ بَدَتْ أمورٌ ... بها خرَجَ الأنامُ عن النِّطاقِ

إلهي أنقذِ الإسلامَ منها ... فقدْ أمسى يُلاقي ما يلاقي

لجأتُ إليك يا ربي وإني ... بهدي المصطفى أبداً لحاقي

ثم يدعو الله بصلاح حال المسلمين، وأن يظلوا متعاونين متحدين فيما بينهم، وألا يطيل مدة شقاقهم واختلافهم، حيث يقول إثر الأبيات السابقة:

فأصلحْ حالَنا وامْنُن بلطفٍ ... وجنِّبْ أمتي طول الشقاقِ

(قصيدة شراب راق لي).

كذلك يدعو شاعرنا إلى إبراز القيم الإسلامية الإيجابية ويحثّ عليها، وذلك من خلال التفريق بين "التوكل" و"التواكل".. فالتوكّل يعني إرجاع الأمر لله سبحانه في جميع أمور الدنيا، لكن مع الأخذ بالأسباب والسعي والتفكير للوصول للنجاح، كأن تعمل وتكد كي تحصل على الرزق.

أما التواكل فيعني عدم الأخذ بالأسباب أو السعي للحصول على الرزق، بحجة أن الله سوف يرزقك، فالتواكل يتنافى مع قيم الإسلام لما فيه من كسل وخمول واعتمادك على الغير، كأن تدعو الله بالنجاح في الامتحان دون أن تدرس أو تستذكر دروسك، حيث يقول في قصيدة "لك الحمد يا ربي":

وما عملي إلا بتوحيد خالقي ... كفاني إيماني به وكفَى الحمدُ

ومَنْ يَتَّكِلْ يلقَ التوكلَ عصمةً ... ومَنْ يَتَوَاكلْ فاتَهُ الخيرُ والوعدُ

القسم الثاني: ظواهر فنية

برزت في هذه المجموعة الشعرية مجموعة من الظواهر الفنية أتناول أهمها فيما يلي..

أولا: أسلوب التكرار

التكرار سمة من السمات الأسلوبية التي شاعت في الشعر العربي، قديمه وحديثه، وتذهب المعاجم اللغوية إلى أنّ التكرار من كرّر الشيء، تكريرا وتكرارا، بمعنى إعادته مرة بعد أخرى، بهدف الإفهام والتوكيد لما يريد الشاعر إيصاله، وقد تجلى هذا الأسلوب في قصيدة "إليك إلهي"، حيث تكرر عنوان القصيدة في بيتين آخرين، حيث يقول:

إليك إلهي إنني لعجول ....

إليك إلهي لا لغيرك مرجعي ...

كذلك ورد في قصيدة "وحقِّك"، التي تكرر عنوانها ثلاث مرات أيضا، حيث يقول:

وحقِّك إستحق لك السجودُ ....

وحقِّك ما لمُلْككَ مِن شَريكٍ ...

وحقِّك أنت غفار الخطايا ...

فكأنه بتكرار "وحقك" أراد أن يثبت استحقاق الله تعالى بالسجود له، وتنزيهه عن الشريك والند، وتفرده سبحانه بالعفو والغفران.

ثانيا: تجريد المحسوسات

اعتمد الشيخ محمد في رؤيته الشعرية على أسلوب تجريد المحسوسات من طبيعتها المادية، لتتحول إلى شيء آخر، حيث يقول عن الشراب:

شرابٌ راقَ لي مِن غيرٍ ساقٍ ... لمترعةٍ تُدارُ من المآقي

عجيبٌ أنَّها رقَّتْ وراقتْ ... مخبأةً من الحِقَبِ العِتاقِ

وأغلى سعرها ما بان منها ... فهل من سالف منها وباقي

وإنّي عند ذكرِ الله أشدو ... بها لأخفَّ من برحِ اشتياقي

فالشراب لم يعد ذلك الشراب الذي يذهب بالعقول أو يقدمه ساقٍ، وما إلى ذلك من الأمور الحسية للشراب، إنما صار شراباً مصدره المآقي وكأسه العيون، ويكون للتخفيف من ألم الشوق عند ذكر الله تعالى، وبهذا لم يعد للشراب في رؤية الشيخ محمد الشعرية إلا اسمه فقط.

أسلوب الجناس

الجناس يعني أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى، وقد ورد في قصيدة "مقامي"، حيث يقول:

مُقامي عند من عرفوا مَقَامي ... قياما حيث هم شهدوا قيامي

وتسليمي سلاماً من سلامٍ ... سلام الله منه بدا سلامي

كلمة "مُقامي" بضم الميم تعني إقامتي، أما "مَقامي" بفتح الميم فتعني قدري ومنزلتي، فالكلمتان بينهما جناس.

وكلمة "سلاماً" قد تعني عبارة "السلام عليكم" أو المصافحة عند اللقاء أو الذهاب، و"سلام" قد تعني أمان وطمأنينة، فالكلمتان بينهما جناس أيضا..

والجناس يعد من الموسيقى الداخلية التي تطرب الأذن وتمتع النفس، وتثير الذهن لإدراك المعنى الذي يريده الكاتب.

المعجم الشعري

المعجم الشعري لأي شاعر مرتبط بتكوينه الثقافي وبيئته الجغرافية، ويتشكل ضمن هذين الشيئين، لكن الأديب البارع هو الذي يصوغ منظومة من مفردات تميز بصمته الإبداعية في أي نص أدبي يكتبه، وبهذا يكون له علامة مميزة، يبدع من خلالها عوالمه وصوره ورؤاه، وبهذا يختلف الشعراء ويشكلون خصوصيتهم وحساسيتهم.

وقد تشكل معجم الشيخ محمد الشعري في هذه القصائد من عدة حقول دلالية، يتضمن كل حقل منها مجموعة من المفردات، والملاحظ أن كل هذه المفردات مرتبطة كلها بالدين الإسلامي ارتباطاً كبيراً، وصاغ منها رؤيته الشعرية في هذه المجموعة من القصائد الروحية.

وسوف أتناول أبرز هذه الحقول، وما يحوي كل منها من مفردات شكلت في النهاية جميعاً المعجم الشعري في هذه القصائد..

أولا: حقل الصلاة، وهو يتضمن مفردات: السجود، والقيام، والسلام، والتسبيح، والتقديس، والذكر.

ثانيا: الذات الإلهية وصفاتها، ويتضمن مفردات: الملك، والغفار، والعفو، والصمد، والله، والمغيث، والمجيد، والعظيم، والحليم، والفرد، والصمد، والغافر، والرحمن، والخالق، والسميع.

ثالثا: المصطلحات الدينية والروحية، ويتضمن مفردات: توحيد، وإيمان، والورود، اللطف، المنة، والمقام، والغرام، والفضل والسعادة، والحمد.

وبعد.. أتمنى أن أكون قدمت قراءة مفيدة لهذه التجربة الشعرية للشيخ محمد بن راشد الموغلة في التأمل الديني والاجتماعي والقومي، وأرجو أن تكون هذه القراءة قد غطت جزءاً من هذه الرؤية الشعرية التي تستوعب في الحقيقة قراءات أخرى.

*نقلاً عن صحيفة "البيان" الإماراتية.