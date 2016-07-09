شجون: "بيت الحلاو" تعيدني إلى المسرح الاستعراضي

عبرت الفنانة الكويتية شجون الهاجري عن سعادتها الغامرة لردود الأفعال التي تحصدها #مسرحية "بيت الحلاو" التي انطلقت عروضها مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت شجون في تصريح خاص بـ"العربية.نت" إنها تعتبر "بيت الحلاو" بمثابة العودة الحقيقية لعروض المسرح الاستعراضي.

وتابعت قائلة "أنا في غاية السعادة بتواصل عروض مسرحية "بيت الحلاو" وسط هذا الإقبال الجماهيري الذي جعلنا نفتح عروضا إضافية، حيث نقدم بمعدل ثلاثة عروض يوميا خلال أيام #عيد_الفطر المبارك كما ستتواصل عروضنا بعد العيد السعيد".

وقالت شجون "تتناول مسرحية "بيت الحلاو" موضوعا في غاية الأهمية وهو تحقيق #الشباب_لأحلامهم متجاوزين الكثير من المصاعب والتحديات التي تعترض طريقهم من خلال مجموعة من الشباب الخريجين الذين يفتتحون مشروعهم الخاص الذي يواجه الكثير من التحديات من أصحاب النفوس المريضة، ولكنهم يتجاوزن كل ذلك بإرادتهم وعزيمتهم.

وتضيف "جمعت روح الفريق الواحد #فريق_النجوم بالعمل ومن بينهم ريم ارحمة وهنادي الكندري وايمان نجم و#الفنان الرائع عبدالمحسن العمر الذي أخرج العمل وانتجة.

وقالت "مسرحية" بيت الحلاو" عبارة عن عمل استعراضي صنع بحرفيات فنية ترسخ حضور #المسرح_الاستعراضي فى #الكويت ودول مجلس #التعاون_الخليجي".