لبنان يتحدى التفجيرات بإحياء عدد من المهرجانات

يشهد لبنان زحمة مهرجانات في موسم الصيف في بيروت يحييها فنانون نجوم، من بينهم هيفا وهبي التي أحيت حفلاً ضمن مهرجانات أعياد بيروت، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب، كوسام صليبا، ميريام عطاالله، ليال عبود وغيرهم.

وفاق عدد الحضور 12 ألف شخص احتشدوا قادمين من مختلف المناطق اللبنانية.

وكان مسك ختام الحفل صعود هيفا وهبي التي تألقت على المسرح مع فرقتها الموسيقية، وسط تفاعل كبير معها من الحضور. وقدمت وصلة غنائية مميزة ختمتها بأغنيتها الجديدة "ما تيجي نرقص" التي حولت المهرجان إلى حلبة رقص.

كما تخلل الحفل أكثر من لوحة راقصة.

وفي السياق ذاته، كان للفنان راغب علامة حصة ضمن المهرجانات، حيث أحيا بدوره مهرجانات الضبية الدولية، بحضور أكثر من 3000 شخص. وفي البداية ألقى التحية على الشعب اللبناني الصامد، والذي يحب الحياة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها، قائلاً: "بدي قول للعالم لبنان بخوف وما بينخاف منه".

كذلك استطاع راغب أن يطوي الصفحة المؤلمة التي عاشها لبنان الأسبوع الفائت، بسبب التفجيرات في القاع، فقدّم على مدى ساعتين عدداً من أغنياته القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور اللبناني والعربي الحاضر، نذكر منها "أنا اسمي حبيبك، سهروني الليل، قلبي عشقها،، يا ريت فيّ خبيها، إلخ".