مقتل الطفل بطل "أم عبدو الحلبية" أثناء اجتياز الكاستيلو

قُتل الطفل الحلبي، قصي عبطيني، أحد أبناء حي صلاح الدين، والذي لم يتجاوز سن الخامسة عشرة، خلال محاولته اجتياز طريق "الكاستيلو" شمال مدينة حلب، في ثالث أيام عيد الفطر.

وجسد الطفل قصي شخصية "أبو عبدو" في مسلسل "أم عبدو الحلبية"، الذي اشتهر في شمال سوريا وتركيا وفي عدد من مخيمات اللاجئين بفضل قناة "حلب اليوم" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

ويعكس المسلسل الأول الذي تم تصويره في الداخل السوري، حياة الحلبيين في المناطق المحررة، وعلاقاتهم الإنسانية بين بعض، والعلاقات مع المجموعات المسلحة والإغاثة واللاجئين وحصار حلب. وكان يقوم بتمثيله أطفال من حلب بينهم قصي عبطيني، والطفلة رشا، وأخرجه بشار سقا مع شركة "بكرا أحلى". وكان يُصور تحت القصف وفي أسوأ الظروف.