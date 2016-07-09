"هيدا قدري" جديد الفنانة كارول سماحة في عيد الفطر

أطلقت الفنانة كارول سماحة فيديو كليب جديدا بعنوان "هيدا قدري" بالتزامن مع عيد الفطر، وتعاونت فيه مع المخرج الأجنبي تيري فيرن.

وظهرت كارول بصورة جديدة ومختلفة، وعرضت قدرات تمثيلية عالية، حيث تم تصوير الأغنية في مزرعة للخيول مع ما رافق ذلك من مشاهد طبيعية خلّابة.

وصوّر الكليب في جنوب فرنسا.

أغنية "هيدا قدري" من ألبوم كارول الأخير بعنوان "ذكرياتي"، والأغنية ألحان محمود عيد، والتوزيع لعمر صباغ.

من جهة أخرى، تنشغل كارول بالتحضير لمهرجانات بيبلوس في مدينة جبيل، والتي ستنطلق في 15 يوليو، حيث ستقدم استعراضاً ضخماً بدأت تتدرب على رقصاته منذ شهر.